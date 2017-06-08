Москва, 8 июня, 2017, 08:36 — ИА Регнум. О категорическом неприятии тезиса, что 90-е годы являются «святыми», который ранее произнесла жена первого президента РФ Наина Ельцина, заявил писатель Александр Проханов в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

Иероним Босх. Триптих (фрагмент) 1510

"Преуспевание народа и нации описывается тысячами параметров, но среди этих тысяч параметров есть два: увеличивается ли популяция этого народа и увеличивается ли территория, которую занимает этот народ, или наоборот. В результате 90-х годов мы потеряли примерно 10 млн не родившихся, а русский народ оказался разделенным, и мы потеряли гигантские территории», — описал Александр Андреевич то, что предлагается назвать «святым».

"Назвать святым расстрел парламента из танков — это все равно, что назвать танки святыми. Назвать святым создание вот этого класса олигархов, алчущих, беспощадных, которые теперь травмируют нашу жизнь, которые отрицают возможность моральных критериев, как сказал Чубайс, говоря, что миром правят только интересы, — это ли святость?» — указал Проханов на несоответствие слова «святость» и того, к чему его применяют.

По мнению писателя, обычные моральные критерии суждения о добре и зле неприменимы к архитекторам 90-х годов вроде Ельцина и последнего главы СССР Михаила Горбачева, поэтому ему трудно подобрать слова, чтобы точно описать то, что было ими сделано.

«Назвать уничтожение великих инженерных индустриальных завоеваний, разгром науки и устремления всей грандиозной советской цивилизации… свято ли это? Мне кажется, что существует категория людей, к которым принадлежит Наина Иосифовна, к которым принадлежит Михаил Сергеевич Горбачев, чья жизнь построена на других основах, нежели моя или твоя: может, это кремниевая основа, может быть, это аммиачная основа, им неведомы обычные человеческие формы. И поэтому, мне кажется, что это какое-то племя шеддим… Я не могу их судить, я не могу их судить своими критериями, у меня нет критериев, чтобы судить их высказывания. Видимо, у них могут быть критерии химические, какие-то биофизические, но говорить, что эти годы святые, — это называть беса Христом, это называть дьявола венцом творения», — подытожил Проханов, добавив, что «Ельцин-центр» в Екатеринбурге есть, образно говоря, не что иное, как «храм Сатаны».

Напомним, что вдова первого российского президента Бориса Ельцина Наина на презентации в Москве своей книги «Личная жизнь» предложила назвать «святыми» 90-е годы XX века.