Магадан, 8 июня, 2017, 08:01 — ИА Регнум. В возглавившей список регионов РФ по самым большим продажам крепкого алкоголя Магаданской области (по данным Росстата) заявили о снижении потребления спиртного на душу населения. По данным регионального Минсельхоза, на одного жителя Колымы в абсолютном выражении в 2016 году приходилось 9,7 литра алкоголя, что на 5,2 л ниже, чем в 2012 году.

AgencjaAIAC Алкоголь

Читайте также: Москва стала одним из «лидеров» по употреблению алкоголя

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона, много алкоголя через Магаданскую область продаётся в Якутию и на Чукотку. Так, в первом квартале 2017 года с территории особой экономической зоны Магаданской области вывезено 13,3 тыс. декалитров алкогольной продукции на территорию Республики Саха (Якутия), 9,1 тыс. декалитров — в адрес получателей, находящихся в Чукотском автономном округе.

Для борьбы с алкоголизацией населения на Колыме действуют запретительные меры: продажа спиртного запрещена с 22:00 до 10:00 и в местах массового пребывания людей. Дополнительные ограничения введены для предприятий общественного питания.

Читайте также: «Алкогольный» рейтинг Роспотребназдора назвали «условным»

Как сообщало ИА REGNUM, в Магаданской области продаётся больше всего крепкого спиртного в РФ (14,1 литра), на втором месте Москва (13,3 литра), третье поделили Коми и Сахалинская область (по 13 литров).

Напомним, в опубликованном в декабре 2016 года национальном рейтинге трезвости Магаданская область оказалась на последнем месте. Власти региона полагают, что при анализе учитывались объёмы ввоза алкоголя в область, а через Колыму спиртное поставляется в Якутию и на Чукотку. Только в январе — сентябре в этих регионах продано более 10,4 тысячи декалитров продукции.

Читайте также: Чукотка и Колыма заняли последние места в национальном рейтинге трезвости