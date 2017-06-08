Брюссель, 8 июня, 2017, 07:36 — ИА Регнум. В странах ЕС растет количество смертей от передозировки наркотиков, пишет Der Spiegel.

Альберт Мотингон. Пробуждение от опиума. 1911

Об этом свидетельствуют официальные данные из ежегодного доклада Европейского центра мониторинга наркотиков и наркозависимости (ЕЦМНН).

Стало известно, что в 2015 году от передозировки наркотиков погибли 8441 человек, на 6% больше чем в 2014 году (7950).

31% всех смертей от наркотиков приходится на Великобританию, 15% — на Германию. 80% умерли от передозировки опиоидов и кокаина. Более ¾ всех жертв — мужчины.

В настоящее время в странах ЕС от наркозависимости страдают 1,3 млн человек, 93 млн хоть раз в жизни принимали наркотические средства, из них 17,5 млн пробовали кокаин.

«Опасно то, что воздействию опасных наркотиков подвергаются все больше молодых людей», — отмечает Димитрис Аврамопулос, еврокомиссар по вопросам миграции и внутренних дел.

В ходе исследования в 2016 году сотрудники ЕЦМНН выявили 66 новых видов наркотиков, самые опасные из них — новые, синтетические.

В 2015 году в ЕС было конфисковано 69,4 тонн кокаина, с каждым годом его количество растет.