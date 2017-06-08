Берлин, 8 июня, 2017, 07:07 — ИА Регнум. Спустя почти 30 лет после воссоединения Германии исследователи впервые опубликовали число жертв, погибших при попытке пересечения Берлинской стены, пишет 7 июня Der Spiegel.

Берлинская стена

Об этом свидетельствуют данные документального расследования, проведенного учеными Свободного университета Берлина.

В общей сложности 327 человек погибли, пытаясь бежать через стену из восточной части Берлина, принадлежавшей ГДР (Германская Демократическая Республика), в западную, принадлежавшую ФРГ (Федеративная Республика Германия).

Около 80% всех погибших — люди моложе 35 лет. Некоторые были расстреляны солдатами, некоторые погибли от взрыва мин.

В 2009 году Свободный университет Берлина уже проводил документальное исследование, которое на тот момент гласило, что число жертв составляло 139 человек.

Напомним, 13 августа 1961 года коммунистическое руководство Восточной Германии приняло решение о закрытии границы с Западом, для чего стало возводить Берлинскую стену, которая на 28 лет разделила многих немцев с их родными и близкими.

Берлинская стена перестала разделять немцев 9 ноября 1989 года. Ее протяженность на тот момент составляла 106 километров. Сейчас сохранились лишь фрагменты этой стены.