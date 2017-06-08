Хабаровск, 8 июня, 2017, 06:46 — ИА Регнум. Хабаровский предприниматель Валерий Хидиров выкупил и восстановил уникальный памятник деревянного зодчества — «Дом доходный» в центре краевой столицы, передает корреспондент ИА REGNUM.

Марина Устимова Дом доходный постройки 1911 года в Хабаровске

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В столице Хабаровского края завершена 12-летняя реконструкция «Дома доходного» разбогатевших в ходе столыпинских дальневосточных реформ выходцев из Осетии Семена Давыдовича Таболова и Александра Александровича Битарова. Таболов и Битаров работали на железной дороге в Китае, потом приехали в Хабаровск, купили участок земли и построили «Дом доходный», в котором были театр с 12 ложами, отель и ресторан.

Разрушавшийся и почти утерянный памятник архитектуры в 2005 году выкупил хабаровский предприниматель Валерий Хидиров. Выкупил не для бизнеса, а для сохранения истории родного города. На реконструкцию бизнесмен и патриот потратил 12 лет. Сегодня восстановленный «Дом доходный» получил золотой диплом регионального архитектурного фестиваля «ДВ-Зодчество — 2017».

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«С памятниками архитектуры всегда сложно и долго. Мы приобрели это здание на торгах еще в 2005 году. Пока расселили жильцов, купили им квартиры, составили проект реконструкции, оформили все необходимые документы — все же, это здание на каменном этаже, с элементами деревянного зодчества, в традиционном русском стиле. Моя цель — сохранить историю. Если бы я стремился к коммерческому использованию помещений, можно, конечно, все было сделать побыстреее, и подешевле. Но я считаю, что восстановить объект в его первоначальном, первозданном виде — это правильнее. На душе будет спокойнее, что я честно поступил с историей Хабаровска и Хабаровского края. Не всегда есть возможность сразу вложить большие средства, поэтому работа шла не быстро, но очень качественно», — рассказал ИА «Хабаровский край сегодня» собственник здания Валерий Хидиров.

На последнем этаже «Дома доходного» Валерий Хидиров мечтает создать «Клуб по интересам», в котором будут собираться художники и писатели, проводить встречи, чтения.

«Это дом, где жили люди, дом с удивительной, долгой и занимательной историей. Я не рассматриваю исключительно коммерческие предложения. Хочется сохранить дух здания, чтобы соответствовало архитектуре», — добавил Валерий Хидиров.

Однако восторг и восхищение хабаровчан и гостей города по поводу возрождения культурного наследия, как выяснилось, разделяют не все. Есть и те, кому без разницы — вводится в эксплуатацию объект культурного наследия и уникальный исторический подарок будущим поколениям или, извините, трансформаторная будка. 2,5 года Валерий Хидиров не может подключить возрожденный «Дом доходный» к тепловым сетям.

«Такая же сложная работа была проведена по подключению к электросетям и сетям Водоканала, но с этим мы справились. А с тепловыми сетями — не получается. Проходит экспертиза за экспертизой. Они выдерживают предельные сроки рассмотрения документов и возвращают их назад с требованием приложить еще одну «бумагу». Говорят везде, пишут, что сроки подключения к сетям в Хабаровске сократились. Но я вот этого никак не чувствую. Объект пока стоит и запустить я его не могу», — посетовал Валерий Хидиров.

Как сообщало ИА REGNUM, первые в истории региона доходные дома появились в Хабаровске в 1901—1906 году. Самый первый построил состоятельный аптекарь Генрих Лухт, эстонец по национальности. Дом располагался в центре города, а до 1912 года Лухт выстроил целый комплекс подобных домов. Одним из первых построил доходный дом еще один состоятельный аптекарь В.Ф. Зендау. В 1908 году в Хабаровске появились доходные дома купцов Танцыревых и Пьянковых, Кровяковых.