Якутск, 8 июня, 2017, 05:59 — ИА Регнум. В Якутии необходимы дополнительные законодательные и нормативно-правовые способы регулирования северного завоза — обеспечения продуктами жителей труднодоступных арктических и северных населённых пунктов. В таком мнении сошлись на парламентских слушаниях на эту тему, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Mil.ru Северный завоз

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«Необходимо расширить полномочия федеральных органов власти и субъектов федерации в части наделения функциями по обеспечению завоза продукции товаров в районы Крайнего Севера, — заявил заместитель председателя регионального парламента Виктор Губарев. — Нужно утвердить норматив потребления продуктов питания на душу населения в арктических и северных районах. Обратить внимание на оказание адресной помощи наиболее нуждающимся слоям населения, то есть ввести продовольственные карточки. Критическая ситуация с завозом продукции товаров в арктическую группу районов, которая сложилась за последние годы, требует реформирования механизмов господдержки. К северному завозу необходимо подключить государственный резерв».

А пока, по информации пресс-службы Госсобрания Якутии, ситуация такова, что за 2015−2017 годы государственная поддержка финансирования социально значимых продовольственных товаров уменьшилась на 35,4%, субсидии на перевозку расширенного ассортимента продуктов авто и авиаперевозками снизились на 24,2%, субсидии на снижение оптово-отпускной цены на муку — на 40,1%, а возмещать затраты на уплату процентов по кредитам стали реже на 69,5%.

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«Для того, чтобы обеспечить население арктических и северных районов, даже с учётом уменьшения населения в этих районах в два раза, по существующим государственным нормам необходимо более 30 млрд рублей, когда как из государственного бюджета расходуем около 2 млрд рублей, из них 500 млн рублей выделяется «Якутоптторгу», 135 млн рублей — администрациям муниципальных образований», — констатировал Виктор Губарев.

Недостаток финансирования — не единственная проблема в северном завозе Якутии. Так, не смотря на рост завоза объёмов картофеля и овощей на 67,2%, обеспеченность ими на одного человека всё равно соответствует только 6,5% от рекомендуемой рациональной нормы потребления пищевых продуктов в России.

Присутствовавшие на парламентских слушаниях депутаты также напомнили, что цены на товары завышаются, в том числе не учитываются установленный максимально возможный размер торговых надбавок на социально-значимые продовольственные товары. Народные избранники также указали на низкое качество продуктов, завозимых в северные и арктические населённые пункты, нарушение их сроков годности, большую степень износа складов для их хранения. Ситуация усугубляется тем, что для хранения скоропортящихся и боящихся мороза продуктов условий нет, невозможно их сохранить и во время доставки существующей схемой завоза.

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В связи с этим депутаты республики Виктор Фёдоров, Василий Местников, Александр Слепцов, Игорь Никитин и Елена Голомарева предложили разработать комплекс мер по развитию местного производства продуктов и совершенствованию продовольственных и сырьевых связей северных территорий с центральными российскими регионами, странами ближнего и дальнего зарубежья. Для решения накопившихся проблем также придётся добиваться выделения средств на северный завоз из федерального бюджета, строить складские помещения, подходящие для хранения картофеля и овощей. Кроме того, республике нужны пункты переработки местной промысловой продукции, чтобы сохранять её до навигационного периода, либо эффективные схемы её вывозы с отдалённых территорий, решили депутаты. Было также поддержано предложения ввести в качестве адресной помощи жителям северных и арктических районов продовольственные карты.

Напомним, в Якутии 268 населенных пунктов арктических и северных районов и 338 — труднодоступные или отдалённые. В поселения, сообщение с которыми сезонное из-за отсутствия дорог, большие объёмы продуктов, товаров и ГСМ доставляются заранее. В 2017 году запланирован завоз 11 393,2 тонн социально-значимых продовольственных товаров в отдалённые населённые пункты региона. Вес предполагаемого к доставке расширенного ассортимента составит 128 тонн. В перечне продуктов для северного завоза — мука, макаронные изделия, белокочанная капуста, картофель, молочные, мясные и рыбные консервы, рис, пшено, гречневая крупа, бобовые, лук, сахар, соль и чай.

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Как сообщало ИА REGNUM, с северным завозом 2016−2017 в Якутии возникли сложности. Так, сначала летом доставка грузов была затруднена из-за обмеления реки Лена, а затем зимой транспортировка усложнялась метелями и снегопадами. Кроме того, в ряде районов с сезонным сообщением из-за аномально тёплой погоды намного позже обычного открылись зимники, и эта проблема сократила время на доставку продуктов и ГСМ.