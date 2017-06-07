Астана, 8 июня, 2017, 02:25 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл 7 июня с государственным визитом в Казахстан, сообщает агентство «Синьхуа».

Kremlin.ru Юбилейный саммит ШОС. Ташкент, 24 июня 2016 года

Си примет участие в 17-й встрече Совета глав государств (СГГ) Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и церемонии открытия международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017» в Астане.

Это первый визит председателя Си в Центральную Азию в 2017 году. Китайский лидер дважды — в 2013 и 2015 годах был с визитом в Казахстане с момента вступления в должность главы государства.

«Я постоянно вспоминаю прекрасные виды казахской степи, живых рек, а также поразительные национальное развитие, а самое главное — теплосердечных и искренних жителей Казахстана», — заявил Си в своей статье, опубликованной ранее 7 июня в казахской прессе.

Присутствии Си на «ЭКСПО-2017» в Астане, темой которого стала «энергетика будущего», не только показывает полную поддержку Китаем Казахстана, но также демонстрирует важность, которую придает КНР новой энергетике, утверждает помощник министра иностранных дел Ли Хуэйлай 5 июня.

Важность саммита ШОС в этом году очерчена прежде всего формальным принятием Индии и Пакистана в состав организации, а также переход председательства в ней Китаю, отметил генеральный секретарь Исследовательского центра ШОС при Китайской академии общественных наук Сунь Чжуанчжи.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что председатель КНР Си Цзиньпин и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев планируют обсудить в Астане перспективы развития китайкой инициативы «Экономического шелкового пути» и казахстанской инициативы «Светлого пути».