Вашингтон, 8 июня, 2017, 01:36 — ИА Регнум. Иран стал жертвой терроризма, который он сам и спонсировал, заявил американский президент Дональд Трамп, сообщили в пресс-службе Белого дома.

Diego Delso Мавзолей Хомейни в Тегеране

Высказывая соболезнования Тегерану в связи с терактами, глава США констатировал, что иранский народ переживает тяжелые времена. Он отметил, что американская сторона соболезнует Ирану в связи с невинными жертвами терроризма.

«Мы подчеркиваем, что государства, которые спонсируют терроризм, рискуют пасть жертвой того самого зла, которое они продвигают», — сообщил американский лидер в своем послании.

Напомним, теракты в Тегеране произошли утром 7 июня. В здании парламента Ирана прогремели выстрелы.

По словам иранского заместителя министра внутренних дел Хосейна Зольфагари, стреляли четыре человека в женской одежде. Они ворвались на территорию парламентского комплекса в то время, когда шло заседание. По некоторым данным, террористы были вооружены автоматами АК-47.

Один из террористов привел в действие взрывное устройство. Убиты несколько человек, в том числе охранник. Все террористы ликвидированы.

В этот же день произошел теракт в мавзолее имама Хомейни: здесь прогремел взрыв. Ответственность за теракты взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ — организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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Всего, по данным иранского министерства внутренних дел, погибли 12 человек, 42 получили ранения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин высказал соболезнования президенту Ирана Хасану Роухани в связи с гибелью людей. Он осудил кровавые преступления, подтверждающие «необходимость наращивания международного сотрудничества в борьбе с силами террора».

Российский президент подтвердил готовность российской стороны к дальнейшим совместным действиям с Ираном в направлении борьбы с терроризмом.