Москва, 8 июня, 2017, 01:00 — ИА Регнум. Список футболистов российской сборной, которые будут в этом году играть в Кубке конфедераций, окончательно утвержден, сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза.

Fifa.com Эмблема турнира «Кубок конфедераций 2017»

«Тренерский штаб национальной сборной России во главе со Станиславом Черчесовым обнародовал заявочный лист команды для участия в Кубке конфедераций FIFA 2017, который пройдет с 17 июня по 2 июля в нашей стране, — сообщили в пресс-службе. — В списке значатся 23 футболиста».

В списке три вратаря: Игорь Акинфеев (ЦСКА, Москва), Владимир Габулов (ФК «Арсенал», Тула) и Маринато Гилерме (ФК «Локомотив», Москва).

Защитники команды: Роман Шишкин (ФК «Краснодар), Виктор Васин (ЦСКА, Москва), Георгий Джикия (ФК «Спартак», Москва), Руслан Камболов (ФК «Рубин», Казань), Федор Кудряшов (ФК «Ростов») и Илья Кутепов («Спартак»).

Полузащитники: Игорь Смольников (ФК «Зенит», Санкт-Петербург), Юрий Газинский («Краснодар»), Денис Глушаков («Спартак»), Алексей Миранчук («Локомотив»), Александр Головин (ЦСКА, Москва), Юрий Жирков («Зенит»), Александр Самедов («Спартак»), Александр Ерохин («Ростов»), Дмитрий Тарасов («Локомотив») и Дмитрий Комбаров («Спартак»).

Нападающие: Дмитрий Полоз («Ростов»), Федор Смолов («Краснодар»), Александр Бухаров («Ростов») и Максим Канунников («Рубин»).

Напомним, Кубок конфедераций в 2017 году пройдет в восьмой раз. В этом году матчи состоятся в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и в Сочи.

В 2017 году сборная России в группе А играет с командами Новой Зеландии, Португалии и Мексики. Встреча с Новой Зеландией состоится 17 июня в Санкт-Петербурге.

В матчах Кубка конфедераций играют футболисты национальных сборных. Мероприятие проводится под эгидой Международной федерации футбола (FIFA).

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