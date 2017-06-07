Ташкент, 7 июня, 2017, 23:30 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев своим постановлением утвердил Программу развития автомобильной отрасли республики на 2017−2021 годы, сообщил корреспонденту ИА REGNUM представитель АО «Узавтопром».

Uzavtosanoat.uz Сборочный цех АО «Узавтопром»

"В рамках программы будет реализован 51 инвестиционный проект общей стоимостью 835 миллиона долларов», — отметил собеседник агентства.

По его словам, реализация программы позволит к 2021 году позволит сократить импорт запчастей и комплектующих на 12,5% по сравнению с 2017 годом.

«Объем и номенклатура автомобилестроительной отрасли увеличивается, и это веление времени — организовать импортозамещение для производства национальных марок автомобилей», — резюмировал представитель «Узавтопрома».

Как ИА REGNUM сообщало ранее, группа компаний «Пежо Ситроен» и АК «Узавтопром» приняли решение о создании совместного предприятия— Uzbekistan Peugeot Citroёn Automotive.

Завод будет специализироваться на производстве по полному промышленному циклу легких коммерческих автомобилей под брендами Peugeot и Citroën, предназначенных для перевозки пассажиров и грузов.

АО «Узавтопром», объединяет предприятия автомобильной промышленности Узбекистана, в его состав входят около 30 заводов. Самыми крупными являются СП GM Uzbekistan, выпускающее легковые автомобили, ООО «СамАвто», которое производит автобусы и грузовики на шасси Isuzu, а также MAN Auto Uzbekistan — выпускает грузовые автомобили MAN.