Москва, 7 июня, 2017, 22:54 — ИА Регнум. Русофобия как разновидность расизма становится всё более востребованным явлением в политической жизни западных стран. Об этом 7 июня заявил политолог, программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Олег Барабанов в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

Митинг в поддержку Ельцина. Москва, 1991 год

«То, что русофобия приобретает черты конкретного расизма — неудивительно. И это заявление не единственное», — заявил Барабанов, говоря о недавних словах экс-главы разведки США Джеймса Клэппера, который назвал русский народ порочным на «генном уровне».

«К сожалению XXI век не свободен от расизма, и лидеры Запада — не все, естественно, не все такого рода примеры вопиющие, ни в коем случае нельзя обобщать, — но линия на русофобию как расизм, она становится востребованной», — подчеркнул политолог.

По его мнению, распространение русофобских настроений среди политических элит западных стран напрямую обусловлен разрушением международного баланса сил, сложившимся в ходе Холодной войны.

«Вопрос в том, что, может быть, исчезла этика Холодной войны. В период «нормальной» Холодной войны мы ненавидели друг друга с американцами, западными немцами, но так или иначе был минимум уважения», — подчеркнул Барабанов.

«Распад Советского Союза привёл к тому, что нас перестали уважать. Ельцинский период привёл к тому, что об нас начали вытирать ноги. И это вошло на Западе в привычку. От вытирания ног к расистким заявлениям о генетической неполноценности — всего полшага. И во времена Барака Обамы эти полшага были сделаны. Обама несёт прямую политическую ответственность за развязанную абсолютно расисткую (кампанию)», — считает он.

Напомним, в конце мая на американском телеканале NBC экс-глава разведки США Джеймс Клэппер заявил о порочности русских на «генном уровне». В частности, по его мнению, русские «генетически склонны к присваиванию, вмешательству и получении выгоды».

Ранее на встрече с главными редакторами международных информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин отметил, что русофобия в некоторых странах «хлещет через край». По его мнению, это является реакцией на действия России, благодаря которым в мире утверждается многополярный мир.