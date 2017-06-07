Санкт-Петербург, 7 июня, 2017, 22:03 — ИА Регнум. Территориальный орган Росздравнадзора по Санкт-Петербургу проведет проверку по факту смерти балетмейстера Мариинского театра Сергея Вихарева в процессе оказания стоматологических услуг. Об этом 7 июня сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Оборудование

Как сообщалось, 55-летний балетмейстер скончался 2 июня в одной из частных медицинских клиник Приморского района Санкт-Петербурга, куда пришел для проведения стоматологической операции. По данным СМИ, на время операции Вихарев был помещен в медикаментозный сон, во время которого у него остановилось сердце. Реанимационные мероприятия не помогли, и прибывшие врачи скорой помощи констатировали смерть.

Органы СКР по Санкт-Петербургу ведут доследственную проверку по факту трагедии.

Как сообщили в Росздравнадзоре, территориальный орган ведомства изучил известные на данный момент материалы и обстоятельства случившегося.

«7 июня был издан приказ о выходе на проверку с привлечением компетентных экспертов. В соответствии с 294-м Федеральным законом, проверка начнется после согласования прокуратурой Петербурга. О ходе проведения проверки будет сообщено дополнительно», — подчеркнули в надзорном ведомстве.

Отметим, упомянутый закон защищает интересы предпринимателей от произвольных проверок со стороны контролирующих органов.