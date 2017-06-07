Тбилиси, 7 июня, 2017, 21:48 — ИА Регнум. В результате переговоров между представителями Грузии и Южной Осетии Цхинвал освободил четырех жителей Душетского района, задержанных сотрудниками югоосетинских правоохранительных органов 5 июня по обвинению в незаконном пересечении границы.

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По информации Службы госбезопасности Грузии, такая договоренность была достигнута на очередной, 78-й встрече в рамках Механизма превенции и реагирования на инциденты (МПРИ), которая прошла 7 июня в Эргнети.

На встрече были рассмотрены все инциденты, которые произошли вдоль «линии оккупации» и на прилегающей к ней территории за последние недели, в том числе факты незаконных, по оценке официального Тбилиси, задержаний граждан Грузии цхинвальскими властями.

На этой встрече особое внимание было уделено вопросу гражданина Грузии Георгия Гиунашвили, который, по мнению грузинской стороны, незаконно содержится в цхинвальской тюрьме. Представители Грузии подчеркнули, что приговор, который был вынесен цхинвальским судом гражданину Гиунашвили, совершенно политизирован и не имеет ничего общего с объективностью и справедливостью.

Грузинская сторона заявила, что возводимые на «административной границе» искусственные заграждения создают местным жителям большие проблемы и усложняют гуманитарную ситуацию на местах.

Следующая встреча в рамках МПРИ в Эргнети пройдет 11 июля.