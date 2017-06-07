Вашингтон, 7 июня, 2017, 21:48 — ИА Регнум. Управление полиции американского штата Мэриленд 7 июня официально подтвердило факт убийства на территории США гражданина России Артема Зиберова, сообщает RT.

Pixabay.com Убийство

По информации американских полицейских, убийство произошло вечером 5 июня.

На данный момент установлено, что 18-летний Артем Зиберов и 17-летний Шади Ади Наджар были застрелены в автомобиле неизвестным преступником.

Расследование этого убийства продолжается, но сообщений о подозреваемых в совершении преступления пока нет. За любую информацию по данному делу местными полицейскими обещано денежное вознаграждение в сумме $10 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, посольство России в США 7 июня запросило у госдепартамента этой страны дополнительную информацию об убийстве 5 июня в Вашингтоне, жертвой которого, предположительно, стал российский гражданин.

Консульский отдел посольства РФ в США обратился с соответствующим запросом в государственный департамент после сообщений об убийстве, опубликованных в американских СМИ.