Тбилиси, 7 июня, 2017, 21:49 — ИА Регнум. Грузия и Украина усилят военно-политическое сотрудничество в двустороннем формате, а военнослужащие обеих стран будут совместно участвовать в проходящих на их территориях многонациональных учениях.

Mil.gov.ua Степан Полторак во время визита в Грузию

По информации министерства обороны Грузии, перспективы развития сотрудничества были рассмотрены на состоявшейся сегодня, 7 июня, в Тбилиси встрече министра обороны Грузии Левана Изория с его украинским коллегой Степаном Полтораком. Глава украинского оборонного ведомства находится в Грузии с двухдневным официальным визитом.

Леван Изория заострил внимание на деятельности Совместного центра учений и оценки НАТО-Грузия (JTEC) и предложил министру обороны Украины направить в этот центр своих экспертов с целью обмена опытом. Изория также пригласил украинских военных принять участие в совместных с НАТО командно-штабных учениях, которые запланированы в JTEC на 2019 год. Cтепан Полторак получил от грузинского коллеги приглашение на участие в ежегодной конференции по обороне и безопасности Грузии, которая пройдет в октябре текущего года.

Сегодня же министра обороны Украины принял премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили. По информации пресс-службы правительства Грузии, на встрече была отмечена позитивная динамика развития двусторонних отношений между Грузией и Украиной. Министр обороны Украины позитивно оценил те реформы, которые были проведены в последний период в оборонной сфере Грузии. Стороны обсудили перспективы дальнейшего углубления сотрудничества.

Министр обороны Украины и премьер-министр Грузии подтвердили друг другу поддержку суверенитета и территориальной целостности обеих стран.

В рамках визита Степан Полторак посетил центр подготовки сержантов, где ознакомился с историей и структурой центра, проводимыми в нем курсами и планами на будущее.

По информации оборонного ведомства, это ответный визит украинского министра. В марте текущего года состоялся визит министра обороны Грузии в Киев. В ходе этого визита Леван Изория и Степан Полторак подписали совместное заявление об углублении сотрудничества и взаимоотношений.