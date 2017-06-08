Анкара, 8 июня, 2017, 05:41 — ИА Регнум. Согласно данным Центра по вопросам свободы в Стокгольме (SCF), к настоящему моменту от развернутого в Турции полицейского преследования пострадали уже около 150 тысяч человек. К арестованным применяются пытки, схвачены и содержатся в тюрьмах по голословным обвинениям в поддержке мятежа журналисты, ученые, преподаватели школ и вузов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

После попытки путча в стране было закрыто 2099 школ, 16 университетов, 54 больницы, 3520 предприятий, 149 средств массовой информации (газет, телеканалов и сайтов). Засекречивание доклада, представленного турецкой разведкой специальной парламентской комиссии, только подогревает слухи о том, что «переворот» на самом деле был не чем иным, как огромной постановочной провокацией, послужившей якобы законным поводом для развязывания политического террора внутри страны.

Подробности читайте в статье: Турция: жертвы и герои событий 15 июля 2016 года

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