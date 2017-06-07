Багдад, 7 июня, 2017, 19:43 — ИА Регнум. Власти Иракского Курдистана заявили, что референдум о независимости региона состоится 25 сентября, 7 июня сообщает Reuters.

jan Sefti Курды

«Большие новости. Референдум о независимости Курдистана запланирован на 25/9/2017», — заявил в Twitter помощник президента Южного (Иракского) Курдистана Хемин Хаврами.

Дата плебисцита была определена после встречи курдских политических партий под председательством президента Иракского Курдистана Масуда Барзани.

Напомним, Курдский автономный регион Ирака получил статус широкой автономии в 2005 году в рамках новой иракской Конституции.

Автономный регион представляет собой область этнического расселения курдов в северном и северо-восточном районах Ирака. Курдский автономный регион расположен в провинциях Дахук, Сулеймания и Эрбиль.