Махачкала, 7 июня, 2017, 20:06 — ИА Регнум. Население Дагестана призывают не поддаваться панике из-за сообщений о возможном землетрясении, которые распространяются в социальных сетях и мессенджерах. О том, что в ближайшие несколько недель на территории республики ожидается землетрясение магнитудой 6−7 баллов, говорится в обращении ГУ МЧС по Дагестану к руководителям органов власти и муниципалитетов, фотография которого была распространена.

Трещина

Регион относится к числу сейсмоопасных и регулярно получает прогнозы о возникновении сейсмических событий, заявил ИА REGNUM заместитель руководителя ГУ МЧС по РД Олег Халилов. Информация поступает от сейсмической службы Дагестанского научного центра РАН, а затем доводится до глав муниципалитетов, ведомств и населения. Одновременно спасатели проводят работы по укреплению зданий.

«Данная информация появилась в сети также из рабочих документов, которые направляются на территории, которые постоянно предупреждают об этом. Аналогичный прогноз был получен нами и две недели назад. Но прошло больше двух недель. Где-то прошли мелкие землетрясения, которые в свою очередь дают разгрузку и исключают возможность сильного землетрясения», — подчеркнул Халилов.

Собеседник добавил, что спрогнозировать землетрясения с точностью до часа, дня или недели невозможно.

Как сообщало ИА REGNUM, подземные толчки магнитудой 4−5 были зафиксированы в Дагестане 3 мая. Эпицентр землетрясения был в высокогорном Тляратинском районе. Сообщений о разрушениях, жертвах и пострадавших не поступало. Портал Северо-Кавказского федерального округа сообщал, что в текущем году в Дагестане прогнозируется всплеск сейсмической активности. Магнитуда возможных землетрясений может составить 7−8.

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