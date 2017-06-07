Астана, 7 июня, 2017, 19:22 — ИА Регнум. АО «Народный банк Казахстана» продал 60% доли в акционерном капитале своего дочернего банка АО «Altyn Bank». Об это сегодня 07 июня проинформировала пресс-служба банка. Совместными покупателями выступили China CITIC Bank Corporation Limited (CITIC Bank) и China Shuangwei Investment Co., Ltd. (Shuangwei).

Pixabay.com Китайский флаг

Председатель правления АО «Народный банк Казахстана» Умут Шаяхметова прокомментировала подписание соглашения следующим образом:

«Китай — перспективный рынок для казахстанского бизнеса, открывает большие возможности как рынок сбыта для казахстанских товаров и услуг. Altyn Bank, в свою очередь, сможет предложить своим казахстанским клиентам необходимую банковскую поддержку — например, прямые конвертации из тенге в юань, торговое финансирование, казначейские операции и кредитование. CITIC Bank будет играть роль стратегического партнёра для Altyn Bank, расширяя его возможности».

Как сообщает Народный банк, завершение сделки ожидается в течение второй половины 2017 года.

Напомним, в конце марта текущего года на фоне заявки по сделке между АО «Народный банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» (бренд Qazkom) оба участника сделки получили позитивные прогнозы рейтингового агентства Moody’s .

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АО «Народный банк Казахстана» — ведущая финансовая группа в Казахстане, оперирующая в различных сегментах, включая розничные, МСБ и корпоративные банковские услуги, страхование, лизинг, брокерские услуги и управление активами. Народный Банк имеет крупнейшую базу клиентов и филиальную сеть — 506 филиалов и отделений по стране. Народный Банк также оперирует в Грузии, Киргизии и России.

На 01.04.2017 г. банк имел следующие показатели:

Уставный капитал — 40,63 миллиардов тенге (7,37 миллиардов рублей);

Собственный капитал — 709,68 миллиардов тенге (128,80 миллиардов рублей);

Совокупные активы — 5 201,15 миллиардов тенге (943,95 миллиардов рублей);

Чистая прибыль — 38,48 миллиардов тенге (6,98 миллиардов рублей).

CITIC (China International Trust and Investment Corporation) — одна из крупнейших национальных инвестиционных корпораций Китая. Основная цель CITIC заключается в привлечении и использовании иностранного капитала, внедрении передовых технологий. CITIC Group имеет 44 дочерние организации, включая CITIC Bank.

За 2016 год у компании следующие показатели: