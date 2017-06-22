Санкт-Петербург, 22 июня, 2017, 12:00 — ИА Регнум. 9 июня Временное правительство постановило отпустить в распоряжение председателя особого совещания по топливу 20 миллионов рублей для выдачи краткосрочных ссуд владельцам каменноугольных предприятий Донецкого бассейна, нуждающимся в оборотных средствах.

Путиловский завод

Временное правительство, заслушав заявление министров военного и морского и труда по поводу назначенной на 10 июня мирной манифестации большевиков, постановило обнародовать обращение к населению:

«Ввиду распространяющихся по городу и волнующих население слухов, В. П. призывает население к сохранению полного спокойствия и объявляет, что всякие попытки насилия будут пресекаться всею силою государственной власти».

Правительством утверждены награды 138 священнослужителям за боевые отличия против неприятеля.

Керенский отправил телеграмму в Севастополь командующему флотом и в ЦК., где выражает свое удовлетворение по поводу мирно разрешившихся событий и сообщает, что комиссия для расследования выезжает.

Выпущен приказ Керенского армии и флоту, где говорится, что все боевые приказы войсковых начальников должны исполняться беспрекословно и что «отказ от выполнения боевого приказа, под предлогом недоверия к начальству, считаю трусливой уловкой».

Заслушав сообщения о подготовке на завтра большевистскими организациями манифестаций, Исполком Петроградского Совета постановил: манифестаций не допустить, передать решение на рассмотрение съезда и выделить особую комиссию, которая, совместно с президиумом съезда, должна выработать план кампании противодействия манифестации и составить по этому поводу воззвание к населению.

Президиум Всероссийского Съезда Советов и Исполком Петроградского Совета, обсудив вопрос о назначенной большевиками демонстрации, нашли ее совершенно недопустимой, что и довели до сведения всех фракций съезда, в том числе и большевиков.

Митинг

На съезде по вопросу о Госдуме большинством 491 против 216 при 41 воздержавшемся принимается резолюция меньшевиков и эсеров, требующая роспуска Госдумы и Госсовета, с лишением их членов званий, полученных при царе.

Далее — вопрос о войне. Дан утверждает, что сепаратный мир невозможен. Сепаратная революционная война, как и всякая война, будет связана с победоносным ее ведением, т. е. будет империалистической. В обстановке 20-х годов ХХ столетия освободительных войн быть не может. Целью является ни сепаратный мир, ни сепаратная война, а скорейшее заключение всеобщего мира без аннексий и контрибуций. Национальная возможность для России в смысле скорейшего прекращения войны ограничена, она может лишь апеллировать и ждать, пока проснется международный пролетариат. С первых же дней революции российские социалисты стали засыпать международный пролетариат обращениями, призывами и пр. по поводу мира. Россия созывает международную конференцию. В разговорах же с союзными правительствами главным аргументом является сила. Ультиматум приведет к разрыву, т. е. к сепаратному миру. Но если вести войну, то нужно вести ее так, как ведутся вообще войны: нужна армия, которая может наступать, отступать и т. д.

Ленин отвечает, что революционные рабочие и крестьяне попали в неудержимо запутанное положение, благодаря теперешней политике меньшевиков и эсеров. С одной стороны, они за поддержку войны, с другой стороны, — они не заинтересованы в захватных стремлениях. Это происходит оттого, что у них смутно понимание того, что каждое правительство выражает интересы определенных классов.

«Война есть продолжение буржуазной политики и ничего больше. Классы, которые господствуют, определяют политику и в войне».

Основа аннексий есть империализм — определенная фаза развития капитализма, когда несколько капиталистов в 4 господствующих странах поделили между собой весь мир при помощи гигантских банков. Поэтому мысли о борьбе с войной словами, манифестами, социалистическими съездами — смехотворны. Борьба с империалистической войной невозможна иначе, как борьба революционных классов против господствующих классов во всемирном масштабе.

Каждый крестьянин говорит себе: «если мы призываем свергать капиталистов в других странах, тогда прежде всего долой банкиров наших, иначе никто нам не поверит»… Социалисты отказываются от сепаратного мира с Германией, но фактически продолжают служить англо-французскому империализму… Победа империализма есть начало неизбежного, неминуемого во всех странах раскола социалистов на два лагеря.

«Кто теперь продолжает говорить о социалистах, как о чем-то целом, тот обманывает себя и других… Немецкие социал-шовинисты не хуже тех, которые в нашем министерстве продолжают ту же политику тайных договоров, грабежа… Вы и ваше правительство, ваши новые министры на деле продолжаете с Финляндией и Украиной политику аннексий»…

Крестьяне

Россия должна быть союзом свободных республик.

«Говорят, что мы без финансовой поддержки Англии и Франции не обойдемся. Но поддержка эта «поддерживает», как веревка поддерживает повешенного… Долой эту поддержку, я не признаю долгов, заключенных с французскими и английскими капиталистами, я призываю к восстанию всех против капиталистов…

Внешняя политика русской революции сейчас революционна только на словах, на деле она контр-революционна, потому что вы связаны англо-французским империализмом и не хотите это открыто сказать, боитесь это признать».

Керенский заявляет, что нельзя выводить одну Россию из тех экономических условий, в которых находится весь мир, — это вызовет крах. «Мы идем постепенно, организуя демократию под новыми лозунгами». Революционная война возможна лишь при известных условиях, которых сейчас нет. Нужна боеспособная армия. «Пассивная оборона — это не оборона, а добровольное соглашение на разгром».

Говоря о запрещении им всеукраинского войскового съезда, оратор поясняет, что он только не хотел санкционировать этот съезд, так как не мог разрешить командировки с фронтов. А в обыкновенном порядке можно собирать какие угодно съезды. Если на них съедутся и военные, получив в обычном порядке свои отпуска от частей, то «я ровно ничего против этого не имею. Я не взял на себя только созыв официального съезда под моим покровительством».

Керенский также читает письмо генерала-фельдмаршала Леопольда Баварского с уверениями о миролюбивых стремлениях Германии.

Мартов утверждает, что попытка дипломатическим воздействием привести союзные правительства к пересмотру целей войны дала по существу нулевые результаты. Попытка путем воззваний и международной конференции вызвать движение среди социалистических партий Запада тоже дала нулевые результаты. Каждое приглашенное на конференцию социалистическое большинство стоит на точке зрения защиты своего правительства и лозунг «без аннексий и контрибуций» разъясняет в своих интересах. Все это объясняется политикой лавирования российского правительства.

Мартов предлагает порвать с союзниками, если они не откажутся от старых целей войны, и продолжат самостоятельную войну с Германией. Это усилит Россию морально в глазах международного пролетариата. В вопросе о наступлении Керенский и Дан закрывают глаза на политическую сторону вопроса. Нет гарантии, что наступление не предпринимается с целью парализовать движение в пользу мира. И пока не будет ответа о целях войны, ни один из партии меньшевиков под наступлением своей подписи не даст. Нужно добиваться объявления перемирия на всех фронтах и объявления целей войны.

Немецкие пулеметчики

Троцкий указывает: постоянно говорят о разложении армии, но армию разлагают шкурные и личные интересы. Нельзя забывать, что эта самая армия сумела произвести революцию. Положение, когда сотни тысяч людей во времена самодержавия умирали стихийно, бессознательно, прошло.

«Если мы сейчас ценим героизм, то не этот массовый, бессознательный героизм, а героизм, который проходит через каждое индивидуальное сознание… Должны быть идеи, лозунги, цели, которые сплотили бы армию единством энтузиазма. Такой связи в настоящее время нет, и если бы она была, то не было бы жалоб на разложение, на распад, на анархию».

По поводу предлагаемого наступления «каждый мыслящий солдат говорит себе: из тех 5 капель крови, которые я пролью сегодня, не будет ли только одна пролита за интересы русской революции, а 4 за французскую биржу и за английский империализм». До тех пор, пока вопрос о целях наступления не будет разрешен, наступление не будет иметь необходимой психологической предпосылки. Его придется решить грозными окриками сверху.

«Но тончайший инструмент пробужденного революционного сознания армии будет развивать огромную силу сопротивления, которое будет сказываться всюду и накануне наступления, и во время наступления».

Русская революция во внешней политике должна быть так же независима, как и во внутренней политике. Революция, которая сейчас совершается, есть грозная опасность для частной собственности во всем мире.

«Если там не развернется революция трудящихся масс, то вся капиталистическая Европа через месяц, год или позже объединится, чтоб затянуть петлю на шее русского народа».

Церетели говорит против сепаратной войны. Разрыв с союзниками — это разрыв с демократиями этих стран, которые стоят сейчас на точке зрения своих правительств. Он — за наступление, так как бездействие деморализует и войска и партии. Контр-революция, по его словам, ворвется со стороны большевиков.

Гибель русских солдат от осколков снарядов

Плеханов произносит патриотическую речь против германского империализма. Говорит, что Франция и Англия самые демократические страны мира и к помощи их нельзя относиться с презрением. «Тактика, которую предлагает Троцкий, есть старая тактика бакунизма».

Чхеидзе заявляет о том, что завтра большевиками готовятся демонстрации и выступления, и предлагает не расходиться.

Гегечкори ссылается на резолюцию съезда по поводу дачи Дурново о воспрещении вооруженных демонстраций. Читает съезду прокламацию, расклеенную днем в рабочих кварталах.

Затем оратор предлагает съезду воззвание, выработанное президиумом, где солдаты и рабочие призываются не слушать большевиков и не идти на демонстрации, так как «нам известно, что вашим выступлением хотят воспользоваться притаившиеся контр-революционеры». Воззвание озаглавлено: «Не слушайте провокационных призывов».

Далее Гегечкори сообщает, что президиум создал бюро для решительной борьбы с выступлениями, «которые служат темным силам». Читает состав бюро. Кончает свою речь следующими словами:

«И если те, кто заседает вместе с нами, позволят себе переступить ту грань, дальше которой начинается служение темным делам, то вы им скажете: прочь ваши грязные руки от великого дела!»

Луначарский говорит, что большевики уполномочили его подчеркнуть мирный характер демонстрации, но так как выясняется, что она может привести к вооруженному конфликту, то сейчас ЦК и Петроградский комитет большевиков обсуждают вопрос об отмене демонстрации. Заявляет, что хотя он и включен в оглашенное Гегечкори бюро, но уйдет из него, если оно вступит на путь прямой борьбы с большевиками.

Воззвание, предложенное от президиума, съездом принимается единогласно, большевики в решении вопроса участия не принимают. К воззванию меньшевиков и эсеров присоединили свои подписи: объединенные интернационалисты, украинская фракция, меньшевики — интернационалисты, крестьянский совет. Также принимается от имени президиума следующее Постановление:

«Всероссийский Съезд С.Р. и С.Д. постановил: на 3 дня (11,12 и 13 июня) воспрещаются всякие уличные манифестации в Петрограде. Нарушение этого постановления — удар по революции. Кто будет призывать к нарушению этого постановления, тот враг революции».

Керенский протестует против слухов об идущих в Петроград каких-то казачьих частях. «Никакие войсковые части не двинутся в другом направлении, как только в направлении на фронт».

Казаки

Заседание закрывается и дальнейшим местом заседания съезда и фракций назначается Таврический дворец.

Ночью и утром рабочие кварталы и войсковые части посещаются членами съезда, посланными его фракциями для агитации.

На казачьем съезде идут доклады с мест; доклады от трудовиков делает Игнатьев. От партии кадетов выступает Милюков. Он говорит, что до созыва Учредительного Собрания власть должна принадлежать только правительству. Если единство власти будет нарушено, представители партии кадетов «должны будут выйти из состава правительства».

Переходя к вопросу о войне, Милюков замечает, что «нашим министрам мы сказали, что они должны настаивать на ведении войны до победного конца и в тесном единении с союзниками». Все остальные течения в вопросе о войне Милюков называет «младенческим бредом».

На вопрос об отношении к «ленинцам» Милюков заявляет, что «пора с этими господами покончить».

Днем в рабочих кварталах была расклеена прокламация большевиков, призывающая на мирную демонстрацию:

«Долой царскую Думу! Долой Государственный Совет! Долой десять министров-капиталистов! Вся власть Всероссийскому Совету Рабочих, Солд. и Крестьянских Депутатов! Пересмотреть «декларацию прав солдата»!

Отменить «приказы» против солдат и матросов! Долой анархию в промышленности и локаутчиков-капиталистов! Да здравствует контроль и организация промышленности!

Пора кончить войну! Пусть Совет Депутатов объявляет справедливые условия мира! Ни сепаратного мира с Вильгельмом, ни тайных договоров с французскими и английскими капиталистами!

Хлеба! Мира! Свободы!»

Состоялось собрание представителей нескольких заводов и воинских частей в доме дачи Дурново по поводу выселения анархистов. На этом же собрании был выбран «Революционный Центр». Представители Центрального Совета фабрично-заводских комитетов, находя создание второго центра вредным, покинули заседание.

В Бутырской тюрьме в Москве на почве продовольствия возникли волнения среди содержащихся здесь 600 человек дезертиров. Была вызвана полусотня казаков и 50 человек пехоты. В результате усмирения — 1 убитый и 12 раненых дезертиров. Общее собрание Совета Солдатских Депутатов одобрило действия правительства в Бутырской тюрьме.

Охрана Бутырской тюрьмы

Украинский войсковой съезд заслушал доклад об украинизации армии и о земельном вопросе, по которому принята резолюция крестьянского съезда.

На объединенном заседании Рабочих и Солдатских Депутатов в числе 300 делегатов принята 186 голосами при 2 против меньшевистская резолюция об отношении к украинскому движению, где указывается, что самостоятельное осуществление начал автономии Украины до созыва Учредительного Собрания несет в себе опасность для общероссийской революции. Украинцы и большевики в знак протеста еще до голосования покинули заседание.

В Кронштадте состоялось заседание Совета, на котором вынесена резолюция протеста против «декларации прав солдата» и предлагается выработку ее поручить съезду представителей всех воинских частей. До съезда Совет считает необходимым остаться на почве Приказа № 1.

На экстренном ночном заседании бюро Исполкома Всероссийского Совета Крестьянских Депутатов обсуждался вопрос о предполагаемой завтра демонстрации. Решено присоединиться к воззванию съезда и принять энергичные меры к предотвращению демонстрации. К 6 часам утра на заводы было уже послано до 70 членов Исполкома.

В Московском биржевом комитете состоялось собрание представителей промышленников под председательством Третьякова. Обсуждался вопрос о приостановке работ на всех фабриках и заводах с 15 июня по 15 сентября. Предложение это мотивируется тем, что в настоящее время необходимо заготовить топливо и сырье к началу промышленного года — к осени. Приостановить работы, по мнению собрания, в настоящее время тем более возможно, что значительное количество рабочих уйдут на полевые работы. Те же рабочие, которые порвали связь с деревней, могут найти себе работу в любой области труда.

К вечеру ЦК большевиков становится известно, что в Исполкоме Петроградского Совета и в президиуме съезда Советов поднят вопрос о запрещении демонстрации 10 июня. На этих заседаниях был сообщен ряд фактов, подтверждающих нарастание контрреволюции. Предложение большевиков, членов президиума, сказать точно, на сколько дней запрещаются демонстрации, было отклонено.

Около 9 час. вечера состоялось совещание ряда членов ЦК, Петроградского Комитета и Военной организации. Решено было отстаивать право всякой оппозиционной партии на мирную демонстрацию.

После того, как Всероссийский Съезд решил запретить демонстрацию, ЦК после ряда предварительных совещаний постановил демонстрацию отменить; это решение состоялось в 2 часа ночи, о чем был сейчас же извещен Исполком Совета.

Члены ЦК немедленно отправились в типографию «Правды». Призыв к демонстрации был вырезан и заменен сообщением об отмене демонстрации; 4000 экз. уже напечатанных номеров были задержаны распространением. То же распоряжение было сообщено в типографию «Солдатская Правда». Весь организационный и агитаторский аппарат был двинут в ход, чтобы демонстрацию отменить.

Подвойский вспоминает:

«В связи с этим решением Военной организации (большевиков) предстояла колоссальная задача — до утра успеть успокоить рвущиеся к демонстрации и уже к ней технически и психологически подготовленные солдатские массы. С этой задачей Военная организация справилась с честью. С 7 часов утра до 11—12 часов дня воскресенья (10 июня) руководители Военной организации посетили почти все полки, где смогли дать указания всем ячейкам об отмене демонстрации, причем бок-о-бок с членами Военной организации о том же говорили и мобилизованные съездом около 300 членов его, использовавшие свои выступления, главным образом, для агитации против большевиков.

К 14 часам Военная организация и с нею вместе вся партия могли торжествовать победу, потому что увидели, за кем идет солдатская масса и кто среди нее пользуется наибольшим влиянием. В самом деле, эти массы хотя и кричали, протестуя против отмены демонстрации, хотя и обвиняли большевиков в нерешительности, но везде и всюду во всех полках и частях единогласно решали, что нужно подчиниться требованиям ЦК партии, хотя он и делает неправильный шаг, что нужно показать врагам революции организованность революционных сил.

Речи представителей Военной организации встречались тепло и задушевно, в то время, как ораторов съезда прерывали возгласами: «соглашатели!», «изменники!», «пре-датели!», и т. п.».