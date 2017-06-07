Вашингтон, 7 июня, 2017, 19:01 — ИА Регнум. Автор считает, что задумка Трампа состоит в том, чтобы преобразовать конкуренцию нефтяных цен в реальную войну ближневосточных нефтедобывающих государств на взаимное ослабление. Это даст возможность увеличить добычу американской нефти и серьезно поправить дела США в данной сфере.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Читайте также: Трамп считает изоляцию Катара своей заслугой — Die Zeit

«Кроме того, на Трампа давят произраильские «ястребы», которые еще в 2003 году предпочли бы войне с Ираком провести войну с Ираном, но не получилось. В нынешней ситуации, когда Европа ослабела и постепенно смещается в сторону России, Трампу нужна эта война для того, чтобы навязать всем свою «Америку превыше всего». Трампу нужен Катар — не только с точки зрения стратегически важного положения полуострова в Персидском заливе как плацдарма для атаки на Иран (автор не говорит, военной или экономической — прим. ИА REGNUM ), но и в плане расширения собственной сырьевой базы за счет катарского нефтегазового месторождения Северное/Южный Парс», — подчеркивает Бустос.

«Если Европа хочет остановить первую войну эпохи Трампа, ей следует активно действовать, а не плестись в хвосте событий и реагировать постфактум. Если Европа, которая обязана ради этого сблизиться с Россией и Китаем, не остановит Трампа на Ближнем Востоке, она получит все новые волны беженцев, грозящие затопить Старый Свет, а значит, и новый поток террористов со всеми вытекающими отсюда последствиями», — резюмирует испанский колумнист.