Берлин, 7 июня, 2017, 18:54 — ИА Регнум. В Германии ускоряется падение спроса на новые и подержанные легковые машины с дизельными моторами. Об этом сегодня, 7 июня, сообщает Deutsche Welle.

Pre67vw.com Volkswagen 30 (Prototype). 1937

Согласно данным, в мае доля дизельных автомобилей среди впервые зарегистрированных машин в Германии снизилась до 40,4%, что почти на 6 процентных пунктов меньше, чем годом ранее. И это при том, что май оказался весьма удачным для крупнейшего в Европе немецкого автомобильного рынка: продажи новых легковых машин выросли примерно на 13%.

Продажи дизельных автомобилей сократились не только среди индивидуальных автовладельцев, но и компаний при формировании парка служебных машин. Если еще недавно дизельными были три четверти приобретаемых немецкими юридическими лицами легковых автомобилей, то сейчас эта цифра сократилась до 68,4% (данные Центра автомобильных исследований (CAR) при Университете Дуйсбурга-Эссена).

Рынок подержанных автомобилей также ощущает снижение популярности дизеля. Так, во второй половине мая 730 торговцев подержанными машинами в Германии приняли участие в опросе, проведенном маркетинговым институтом DAT (Deutsche Automobil Treuhand), специализирующемся на изучении и оценке вторичного рынка автомобилей. Больше половины — 58% опрошенных заявили, что вынуждены сейчас продавать подержанные дизельные автомобили с более высокими, чем обычно, скидками.

Также среди опрошенных 65% ответили, что берут ныне подержанные машины у прежних владельцев только по сниженным ценам. В результате остаточная стоимость автомобиля с дизельным двигателем составляет после трех лет эксплуатации 55,4% от первоначальной цены, тогда как у сопоставимых моделей с бензиновыми моторами данный показатель достигает в среднем 56,4%, отмечается в отчете DAT.

Как отмечает множество экспертов, сложившаяся тенденция на рынке Германии и в Европе в целом является последствием дизельного скандала.

Осенью 2015 года властями США автомобильный концерн Volkswagen был обвинен в манипуляциях в рамках экотестов дизельных автомобилей. Для автомобильной отрасли это один из самых громких скандалов за последнее время. Это событие подорвало репутацию дизельных двигателей, а также серьезно сказалось на отношении ДВС.

Прежде считалось, что раз дизельные моторы сжигают меньше горючего, чем бензиновые, соответственно, они выбрасывают в атмосферу меньше углекислого газа, угрожающего глобальному климату. В связи с этим лидеры ЕС ввели льготный налоговый режим для водителей авто с дизельным двигателем, но в 2015 году всё изменилось. Если раньше владельцам дизелей были готовы дать преференции, то после ситуации с Volkswagen власти громко заявляют о вреде таких агрегатов. Теперь главным тезисом является то, что выделяемые дизельными двигателями канцерогенные взвешенные частицы и ядовитый диоксид азота особенно опасны именно для человека.

Некоторые немецкие города намерены вслед за Штутгартом ввести ограничения или запреты на въезд дизельных автомобилей при особо неблагоприятной экологической обстановке. Вероятно, что именно грядущие запреты стали главной причиной падения спроса на дизельные автомобили. Однако многие города еще не приняли окончательного решения, к тому же, как отмечают эксперты, некоторые планируемые запреты сомнительны с юридической точки зрения.