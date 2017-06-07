Москва, 7 июня, 2017, 18:27 — ИА Регнум. Российский военно-промышленный комплекс предложил министерству обороны проект восстановления системы противоракетной обороны страны, позволяющий закрыть всю Россию противоракетным куполом, заявил журналистам заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин.

Минобороны России Постановка на боевое дежурство новейшей РЛС «Воронеж-ДМ»

Предложен рациональный вариант оперативного восстановления системы противоракетной обороны страны, состоящей из наземного и космического эшелонов. Завершение развертывания Единой космической системы России позволит полностью закрыть противоракетным куполом.

Наземный эшелон системы противоракетной обороны информационно будет обеспечен данными загоризонтных радиолокационных станций типа «Воронеж-ДМ», поставленной на опытное боевое дежурство в Красноярском крае в конце 2016 года. Станция гарантирует обнаружение баллистических и гиперзвуковых целей на расстоянии до шести тысяч километров.

Пока функционирование этой РЛС совместно обеспечивается офицерами Воздушно-космических сил и специалистами оборонной промышленности. После окончательного перевода на штатный режим боевого дежурства станция полностью перейдет в распоряжение ВКС России.

За это время расчеты РЛС «Воронеж-ДМ» засекли шесть пусков межконтинентальных баллистических ракет в северо-восточных районах Тихого океана.

Строительство единой сети загоризонтных РЛС аналогичного типа позволит в кратчайшие сроки резко усилить возможности отечественной сети противоракетного наблюдения и обеспечить сплошной радиолокационный контроль всех потенциально опасных направлений непосредственно с территории России.