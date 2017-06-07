Воронеж, 7 июня, 2017, 18:06 — ИА Регнум. Селекционно-генетический центр, созданный совместно компанией HermitageGenetics и ООО «СХ Каменка», заработает осенью этого года. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора, говорилось на встрече главы региона Алексея Гордеева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Ирландии в России Эдрианом МакДэйдом.

Govvrn.ru Переговоры с ирландской делегацией

В ходе встречи обсуждались перспективы сотрудничества Ирландии и Воронежской области.

Соглашение о создании российско-ирландского предприятия в Воронежской области было заключено в сентябре 2016 года. Центр, рассчитанный на 2600 чистопородных свиноматок, должен стать вторым племенным репродуктором генетики Hermitage PIC в России — и одним из крупнейших в стране.

Центр будет оснащен самыми передовыми технологиями и сможет обеспечивать высокопродуктивным элитным поголовьем хозяйства по всей территории Российской Федерации.

Высочайший генетический уровень поголовья будет поддерживаться за счет реализации программы закрытого разведения BLUP BreedDirect и регулярным завозом спермы элитных хряков GGP с хрячников в Ирландии и Великобритании.

В конце апреля на новый репродуктор было завезено 987 элитных свинок GGP материнских и терминальных пород с высокими племенными индексами и 60 хряков GGP пород (Крупная белая, Ландрас, Дюрок, Максгро, Хайрок и ДМ), на июль запланирован еще один завоз. В настоящее время на репродукторе идет процесс осеменения.

Официальное открытие предприятия предварительно намечено на осень 2017 года, а первые продажи племенных свиней — на март-апрель 2018 года.

Эдриан МакДэйд пояснил, что цель его первого визита в Воронеж — оказать поддержку совместному предприятию компании HermitageGenetics и партнера ООО «СХ Каменка».

«Я думаю, что это хороший проект российско-ирландского сотрудничества, и он принесет большую выгоду обеим сторонам. Это хороший пример не только сотрудничества между Ирландией и Воронежской областью, но и в общем контексте ирландско-российского сотрудничества», — сказал Посол.

«Я уверен, что скоро еще раз нанесу визит в Воронеж. У меня была возможность совершить небольшую поездку по городу. Я вижу, что это прекрасный город, и у нас есть хорошие возможности для сотрудничества».

Губернатор Алексей Гордеев отметил, что состоявшаяся встреча позволит в целом расширить торгово-экономические отношения между Ирландией и Россией, в том числе и с Воронежской областью.

«Мы сегодня обсуждали конкретные проекты. В частности, участие крупнейшей генетической компании, всемирно известной компании, в создании у нас нуклеуса, то есть мы совершенно на другой уровень выйдем в селекционно-генетической работе. И мы уже будем регион, готовый не только производить товарную продукцию, но и продавать поголовье по всей стране. Это уже другая добавленная стоимость. Это, в общем-то, ближе даже к науке. Конечно, сегодня состоятся и другие интересные переговоры. И уже господин Посол отметил, что необходимо расширять сотрудничество и в образовании, и в науке. И я думаю, что это позволит нам существенно интенсифицировать наши отношения», — резюмировал губернатор.