Тегеран, 7 июня, 2017, 18:05 — ИА Регнум. Иран отомстит за террористические нападения «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил заместитель командующего Корпусом Стражей Исламской революции (КСИР) Хоссейн Салами, 7 июня сообщает Reuters со ссылкой на иранские СМИ.

sayyed shahab-o- din vajedi Морской спецназ Стражей Исламской революции

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«Не нужно сомневаться в том, что мы отомстим террористами и их сторонникам за сегодняшние нападения в Тегеране», — заявил Салами.

Также в заявлении КСИР указано, что стражи Исламской революции уже продемонстрировали «в прошлом свою готовность мстить за невинно пролитую кровь» в Иране.

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Напомним, по меньшей мере 12 человек погибли в результате атаки двух групп террористов на здание парламента в Тегеране и мавзолей лидера исламской революции Рухоллы Мусаве Хомейни. В общей сложности пострадали 39 человек.