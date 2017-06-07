Исламабад, 7 июня, 2017, 17:44 — ИА Регнум. Москва и Исламабад могут укрепить и даже нарастить свое энергетическое сотрудничество за счет ряда масштабных проектов. В частности, сейчас крупные российские компании прорабатывают возможности организации поставок СПГ в Пакистан, прокладки морского трубопровода из Ирана через Пакистан в Индию, а также совместного участия в модернизации ТЭС в этой южно-азиатской стране. Об этом сегодня, 7 июня, заявил журналистам Юрий Ушаков, помощник президента РФ.

Gazprom.ru Алексей Миллер и Министр нефти и природных ресурсов Исламской Республики Пакистан Шахид Хакан Аббаси. Москва, 20 января 2016 года

Он также подчеркнул, что в Астане 9 июня, когда состоится встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа, будут рассматриваться вопросы двустороннего сотрудничества. Речь пойдет, в том числе, и о заинтересованности российских компаний в энергопроектах на пакистанской территории.

Причем Россия и Пакистан уже ведут совместную работу в рамках строительства газопровода «Север — Юг» из Карачи в Лахор. Соответствующее межправительственное соглашение было подписано еще в 2015 году. Также стороны развивают и гуманитарные связи. Например, в сфере образования. Так, Россия увеличивает уже в течение трех лет количество госстипендий на обучение пакистанских граждан в РФ, отметил помощник президента России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российская компания «Газпром» планирует вернуться в ряд нефтегазовых проектах на территории Ирана. Так, стороны хотят начать трубопроводные поставки газа в третьи страны. Например, в Пакистан, Индию, Камбоджи, Лаос. Такие поставки могут создать беспрецедентное по масштабам «энергетическое кольцо» с Ближнего Востока в Азию. Однако отмечалось, что в ряде приграничных районов Пакистана, Индии, на территории Лаоса и Камбоджи все еще действуют незаконные вооруженные формирования и банды, которые могут осуществлять подрывы инфраструктуры.

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Энергетика России разворачивается на юг

Что же касается трубопровода Иран-Пакистан-Индия, то «Газпром» расчет такого маршрута уже делал. Предварительно, инвестиции, необходимые для прокладки трубопровода через мелководье Пакистана, составят $5,7 млрд при пропускной способности в 33 млрд кубометров газа в год. Однако для реализации такого проекта необходимо еще четко определить, во-первых, ресурсный источник для такого маршрута, а, во-вторых, надо учитывать сложные отношения между Индией и Пакистаном.

Если говорить об энергетическом балансе Пакистана, то значительную роль для страны имеют уголь, нефть и газ. Нефтедобывающая промышленность удовлетворяет потребности Пакистана в сырой нефти примерно на 30%. Доказанные запасы черного золота оцениваются примерно в 18 млн тонн. Сегодня с учетом импорта нефтепродуктов местная нефть составляет около 25% потребляемого жидкого топлива. Основные поставщики нефти и нефтепродуктов — Кувейт, Саудовская Аравия, Иран. Газ традиционно имеет особое значение для экономики Пакистана. Разведанные запасы пакистанского голубого топлива оцениваются в 600 млрд кубометров. Примерно 34% полученного газа идет на выработку электроэнергии, 25% на производство химических удобрений, 20% используется в других отраслях.

Бурый уголь для Пакистана тоже немаловажен, хотя его доля в общей структуре энергетического комплекса сокращается. Для сравнения в 1947-м году доля этого энергоносителя в энергобалансе страны достигала 60%, к 2001 году этот показатель составлял менее 10%. Потребление угля в стране в 2011—2012 годах составило 7,7 млн тонн. Пытается развивать Пакистан и возобновляемые источники энергии. В частности, в 2006 году был создан Совет по развитию альтернативной энергетики, который делает основной упор на развитие солнечной и ветровой энергетики, на строительство мини-ГЭС в удаленных горных районах и производство биомассы из отходов при переработке сахарного тростника. Согласно данным МАГАТЭ от 2015 года, доля атомной энергетики Пакистана в общем энергобалансе страны составляет всего 4,40%.