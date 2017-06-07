Москва, 7 июня, 2017, 17:05 — ИА Регнум. Басманный суд Москвы постановил до 4 августа заключить под стражу вице-губернатора Курской области Василия Зубкова, ранее подозреваемого во взяточничестве, сообщает пресс-служба суда.

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Уточняется, что прокурор просил поместить Зубкова под домашний арест, но суд удовлетворил ходатайство следователя и назначил подозреваемому Зубкову меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным следствия, в 2015 году Зубков получил взятку в виде недвижимости стоимостью более миллиона рублей за помощь местной строительной компании в получении разрешения на ввод в эксплуатацию жилого дома, построенного с целым рядом нарушений действующих норм и правил.

Кроме вице-губернатора Курской области, фигурантами дела стали его бывший подчиненный Андрей Занин и сотрудники строительной компании Александр Филимонов и Наталья Кретова.

Следственный комитет России предъявил заместителю главы Курской области Василию Зубкову обвинение в получении взятки.