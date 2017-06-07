Владимир, 7 июня, 2017, 16:53 — ИА Регнум. «То, что они собираются на квартире у Малышкина и обсуждают, как меня снять с работы, я это тоже знаю. Еще раз повторяю, есть задачи, которые выполняет губернатор. Как его надо скомпрометировать? Скомпрометировать его команду», — цитирует губернатора портал «ПроВладимир».

Vladimir.er.ru Губернатор Владимирской области Светлана Орлова

Отметим, что фамилию Малышкин имеет глава Владимирского областного суда.

Кроме того, Светлана Орлова вновь заметила, что провокации начались еще в 2013 году, когда она только приехала во Владимир.

«Я наводила порядок и навожу. И не боюсь этого. И никаких их действия меня не остановят», — сказала глава региона.

К слову, по некоторым данным, Светлана Орлова уже приехала во Владимир со знанием фамилий людей, которых можно считать врагами. К примеру, семья Филипповых.

Как рассказывал ИА REGNUM политический активист и политолог Кирилл Николенко, в области ходит занимательная история о том, как в 2013 году Светлана Орлова приехала во Владимир со своей командой и поселилась в гостинице. А после ужина узнала, что отель принадлежит семье Филипповых, и в ночь переехала в другой вместе со всей делегацией.

Сейчас бывший глава «Газпром межрегионгаз Владимир» и бывший заместитель главы региона Сергей Филиппов проходит по уголовному делу. А его сын Александр Филиппов, который был главой реготделения партии «Гражданская платформа» уже осужден.

ИА REGNUM напоминает, что о возбуждении уголовного дела в отношении заместителя губернатора Елены Мазанько стало известно 4 июня. Она обвиняется в получении взятки в минимум 3 млн рублей. За эти деньги она якобы помогала с заключением контрактов фирме, которая делала ремонт в здании администрации.

Сейчас решением суда Елена Мазанько помещена под домашний арест. На такой мере пресечения настоял прокурор из-за того, что врачи диагностировали у чиновницы серьезное заболевание.

Кроме того, сейчас идет расследование четырех уголовных дел в отношении бывшего вице-губернатора области Дмитрия Хвостова. Он также обвиняется в получении взяток. Следствие считает, что он брал деньги от строительных компаний, а взамен оказывал им всяческое покровительство. Сумма взяток превышает 16 млн рублей.