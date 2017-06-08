Санкт-Петербург, 8 июня, 2017, 04:28 — ИА Регнум. Планы Японии по ведению войны против России в 1904 году включали в себя активные действия по нейтрализации русского флота и высадку сухопутных войск для разгрома русской армии в Маньчжурии до подхода основных русских войск из центральных областей. Боевые действия японских войск, начатые в январе 1904 года, к декабрю привели к взятию ими главной русской военно-морской базы Порт-Артур. Несмотря на видимый успех кампании, генерал Ноги, командующий японскими силами, осаждавшими крепость, был крайне недоволен результатом, учитывая потери, составившие более 110 тыс. человек.

Эскадренный броненосец «Ослябя»

Стоит заметить, что все действия японской армии сопровождались большими потерями в живой силе, но благодаря близости основной базы могли пополняться гораздо быстрее, чем потери русских войск. Возможно, что это могло бы дать шанс России свести войну к более приемлемому результату.

Решающее значение в этой войне приобрело поражение эскадры адмирала Рожественского под Цусимой 27 мая 1905 года. Превосходство японских кораблей новой постройки в дальнобойности и броне выразилось полным разгромом русской эскадры при несопоставимых потерях. А дополнил список русских потерь остров Сахалин, сдавшийся в июле того же года.

Подробности читайте в статье: Цусимская катастрофа

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