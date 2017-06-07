Москва, 8 июня, 2017, 01:19 — ИА Регнум. Огромная работа, проделанная армянским историком и дипломатом, доктором исторических наук Арманом Джоновичем Киракосяном, посвященная истории Армянского вопроса начиная с периода раннего Средневековья, вскрывает мало освещаемые до сих пор моменты истории Ближнего Востока и Закавказья, имеющие непосредственное отношение к современным проблемам этих регионов. Значение трудов Киракосяна для понимания многих вопросов, связанных с современным политическим положением Армении, раскрывает в своей статье редактор ИА REGNUM Станислав Тарасов.

Грузинская ССР, Армянская ССР, Азербайджанская ССР и Турция. Советская карта

Особое внимание привлекает очерк Киракосяна «Армянский вопрос и советско-турецкие отношения». В данном очерке приводятся выдержки из переписки высокопоставленных лиц СССР, в мае 1945 обсуждавших вопрос о присоединении части турецкой территории к Армянской ССР. Такой вывод можно сделать по выдержкам из письма народного комиссара иностранных дел СССР Сергея Кавтарадзе наркому иностранных дел Армянской ССР Сааку Карапетяну, где указывается, что «за последнее время в ряде стран заметно усилилось движение среди зарубежных армян с требованием, во-первых, присоединения к Советской Армении бывших армянских территорий, отошедших к Турции, а, во-вторых, предоставления всем армянам, проживающим за границей, возможности возвращения на родину, то есть в Советскую Армению».

Сталин на Потсдамской конференции трех союзных держав-победительниц в июле — августе 1945 года заявил своим союзникам о намерении СССР вернуться к границам царской России, существовавшим до Первой мировой войны. Но обращает на себя внимание тот факт, что руководство США и Великобритании уклонилось от поддержки СССР в данном вопросе, заявляя, что эта тема является исключительно вопросом двусторонних советско-турецких отношений. Оценка действий советского правительства в 1944—1945 годах по отношению к республикам Закавказья, Ирану и Турции оставляет место для самых смелых предположений, требующих продолжения исследовательских усилий.

Подробности читайте в статье: Конфедерация Турции, Грузии и Армении? Был ли такой проект у Сталина?

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