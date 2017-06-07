Санкт-Петербург, 7 июня, 2017, 16:09 — ИА Регнум. Законодательное собрание Санкт-Петербурга 7 июня без обсуждений в 15 раз увеличило минимальное количество членов инициативной группы, необходимой для организации регионального референдума, — с 20 до 300 человек, передает корреспондент ИА REGNUM. Поправка была предложена парламентским комитетом по законодательству.

Assembly.spb.ru Зал заседаний Заксобрания Санкт-Петербурга

Его руководитель, единоросс Денис Четырбок, считает, что существующий закон «обесценивает демократические ценности». Ранее комитет по законодательству успешно тормозил обсуждение в Заксобрании референдумов о мосте Ахмата Кадырова и судьбе Исаакиевского собора.

Позднее в парламент поступили документы на два новых референдума — об отзыве мандатов у депутатов-оппозиционеров, а также о запрете анонимности в интернете. Причем, некоторые из членов инициативной группы обоих референдумов имели давние связи с «Единой Россией», а другие заявили СМИ, что вообще не знали ни о каких заявках и ничего не подписывали.

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По мнению Дениса Четырбока, практика последнего времени показала, что институт референдума стал одним из инструментов манипуляции.

Многочисленные инициативные группы, явно преследующие политические цели по личным мотивам, запускают предусмотренную законом процедуру вхолостую, тем самым обесценивая вековые завоевания демократии. Давайте перейдем от слов к цифрам: существующий механизм инициирования референдума фактически позволяет начать эту процедуру небольшому количеству людей. При этом в процесс автоматически вовлекается весь 5-миллионный мегаполис. Говоря языком математического представительства, на одного инициатора инициативной группы приходится чуть меньше 300 тысяч жителей города. Адекватно ли такое соотношение? Думаю, нет. Даже в одной парадной многоквартирного дома проживает и то больше людей, чем составляет сейчас инициативная группа. Справедлива ли ситуация, когда незначительная группа людей навязывает свое мнение сотням и тысячам других, вовлекая их в бессмысленную имитацию деятельности? Думаю, ответ очевиден», — заявил депутат-единоросс.

Заметим, согласно федеральному закону о референдуме, в инициативную группу должно входить не менее 20 человек. Петербургские оппозиционеры полагают, что их коллеги из партии власти намеренно организовали два упомянутых выше ходатайства о референдуме, чтобы позднее ужесточить региональный закон. В частности, такие подозрения озвучивал депутат Максим Резник. Однако глава фракции «ЕР» в Заксобрании Александр Тетердинко эти обвинения отмел, заявив, что его партия подобными глупостями не занимается.

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«Разговоры о том, что выдвигаются тут какие-то абсурдные идеи… Во-первых, мы знаем, кто их выдвигает, и зачем это было затеяно. Во-вторых, всё равно фильтр — это жители. Пока 70 тысяч человек не подпишется, референдума не будет. Но процесс хотят прикрыть на начальной стадии», — заявил «яблочник» Борис Вишневский, комментируя позицию единороссов.

Вишневский отметил, что в подавляющем большинстве регионов инициативная группа для регионального референдума составляет минимум 20 человек. В качестве исключений можно назвать Ленобласть, где ради референдума придется собрать сразу 500 подписей, и Москву, где инициативная группа должна состоять из 300 участников. При этом в Московской области группа также должна состоять лишь из 20 жителей.

«Наши хотят идти по пути Москвы. Понятно, что им просто хочется не допустить никаких референдумов», — заметил Вишневский.

В итоге за поправку, увеличивающую минимальный порог количества инициаторов референдума, проголосовали 38 депутатов, 7 выступили против.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале пленарного заседания 7 июня Законодательное собрание уже в третий раз заблокировало обсуждение вопроса о референдуме по Исаакиевскому собору. Сейчас оппозиция пытается заставить парламент обсудить вопрос через суд, обвиняя ЗакС в бездействии и нарушении федерального закона.