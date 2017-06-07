Рига, 7 июня, 2017, 16:07 — ИА Регнум. Бюро по защите Конституции Латвии (БЗК) отказало госсекретарю МВД Илзе Петерсоне-Годманев продлении допуска к государственной тайне, и несмотря на то, что она обжаловала это решение в Генеральной прокуратуре, оно было оставлено в силе, сообщает LETA. По этой причине 8 июня Петерсоне-Годмане вынуждена будет покинуть должность.

Reinis Inkēns, Saeimas Kanceleja Илзе Петерсоне-Годмане

Напомним, должность госсекретаря министерства внутренних дел Илзе Петерсоне-Годмане занимает с 2009 года.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, по неофициальной информации, тень сомнений относительно продления Петерсоне-Годмане допуска к гостайне возникла из-за довольно тесной дружбы с бывшим офицером Комитета государственной безопасности, главой компании «Itera Latvija» Юрисом Савицкисом, являющимся также заместителем председателя совета Latvijas Gāze (Латвийский газ). Савицкис неоднократно призывал Латвию теснее сотрудничать с Россией как в экономике, так и в политике.