Ростов-на-Дону, 7 июня, 2017, 15:19 — ИА Регнум. Столица юга России находится в ожидании украинского теплохода «Генерал Ватутин», который 6 июня прошёл пограничный контроль в Керченском проливе и продолжает путь по Азовскому морю к Дону. По сведениям информированного источника, прибытие в Ростов-на-Дону ожидается около 19:00 7 июня, передаёт ИА REGNUM.

ИА REGNUM Река Дон

Сейчас судно находится между Мариуполем и Должанской косой. Также известно, что лайнер кинет якорь на реке Дон в районе набережной города-миллионника — улице Береговой.

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Лайнер «Генерал Ватутин» проходит погранпроверку в Керченском проливе

Напомним, теплоход «Генерал Ватутин», по информации президента круизной компании «Червона рута» (бывший арендатор судна) Юрия Соколова, был перепродан. Новый собственник отправил лайнер в Ростов-на-Дону. На судне находится экипаж из 13 граждан Украины и пяти представителей российской стороны.

Предполагается, что с 2018 года теплоход начнет обслуживать российских туристов на речных круизах. Перед этим судно пройдёт тщательную проверку.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 июня интернет-издания Украины распространили информацию, в которой экипаж теплохода «Генерал Ватутин» был обвинён в госизмене. Так, судно, совершавшее круиз в Черном море и планировавшее заход в порт Одессы, резко поменяло маршрут, направившись в Ростов-на-Дону.

Представитель Южного регионального управления украинской пограничной службы Андрей Белобородченко позже пояснил, что никаких нарушений закона нет. По его словам, теплоход направился в Россию по решению нового владельца.