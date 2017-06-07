Вашингтон, 7 июня, 2017, 14:53 — ИА Регнум. Интересный случай, вызвавший бурную реакцию в среде болельщиков, произошел в Нэшвилле. Об этом сообщает championat.com со ссылкой на американские источники.

Paul Joseph Много пива

Пятеро фанатов местной хоккейной команды во время третьего матча финала Кубка Стэнли против «Питтсбург Пингвинз» пошли в бар, чтобы посмотреть трансляцию. За это время они выпили 123 бутылки пива.

«На самом деле мы начали ещё утром. Хотелось быть как можно ближе к арене, в центре города была толпа из 50 тыс. болельщиков. Выбрали место, заказали столик. Увы, у нас не было билетов на хоккей. Так постепенно и увлеклись», — приводятся слова одного из фанатов.

По его словам, следующие матчи они будут смотреть также, «за исключением одной детали — заказывать будем ещё больше пива».

Напомним, что в эти дни в НХЛ проходит финальная серия Кубка Стэнли, в которой встречаются «Питтсбург Пингвинз» и «Нэшвилл Предаторз». Счет в серии равный 2:2. На две домашних победы «Питтсбурга» «Нэшвилл» также ответил двумя победами на своем льду.