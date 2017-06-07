Санкт-Петербург, 7 июня, 2017, 14:27 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга 7 июня поддержали изменения в Генеральный план города, согласно которым новая дорога пройдет у исторического здания, дома №66 по набережной Обводного канала, передает корреспондент ИА REGNUM.

Yandex.ru/maps Набережная Обводного канала, 66 (скриншот сервиса «Яндекс.Карты")

Речь идет о дороге на территории, ограниченной набережной Обводного канала, Боровой улицей и зоной отвода железной дороги Витебского направления во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга.

Депутат Оксана Дмитриева от «Партии роста» предложила поправку, которая отодвинула бы дорогу от дома, чтобы трасса пошла по пустырю, а здание не пострадало.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин признал, что существует «угроза возможности потери этого исторического здания». «Мы готовы поддержать поправку Оксаны Генриховны», — заявил он на заседании городского парламента.

Это вызвало возмущение у руководителя комиссии ЗакСа по городскому хозяйству, единоросса Сергея Никешина. Он напомнил, что Албин многократно на слушаниях выступал против поправки Дмитриевой и против переноса дороги, в результате и комиссия на заседании не поддержала поправку оппозиционера.

«Где логика? Давайте все поправки тогда пересмотрим», — предложил Никешин. «Мы не готовы пересматривать все поправки, но по этой поправке готовы скорректировать свою позицию», — ответил вице-губернатор Албин.

Однако спикер парламента Вячеслав Макаров таким ответом не удовлетворился. «Коллеги из правительства, так как это не согласовано с комиссией (Заксобрания по городскому хозяйству, — прим.ред.), то продолжаем, как это принято было на комиссии», — подчеркнул Макаров.

В итоге, поправку Дмитриевой, спасающую историческое здание на Обводном канале, поддержали лишь 9 депутатов, остальные проигнорировали голосование. Оксана Дмитриева заметила, что это «очень странное решение», так как любому должно быть понятно, что дороги не следует проводить по существующим домам, особенно тем, которые запрещено сносить.

Макаров возразил, что все эти вопросы должны были быть проработаны на профильной комиссии, а на пленарном заседании депутаты уже ничего поделать не могут. «К сожалению, в зале мы не можем проработать то, что сейчас всплыло!» — воскликнул спикер-единоросс.

Впрочем, вице-губернатор Игорь Албин позднее заявил, что он все-таки не переживает за судьбу здания. «Угроза (потери дома — прим.ред.) есть с точки зрения депутатов, да», — согласился чиновник, но подчеркнул, что существующее законодательство защитит постройку, и требование Оксаны Дмитриевой было избыточным.

«Существующий 73-й федеральный закон и 820-й закон Санкт-Петербурга вполне корректно распоряжается подобными объектами, и мы находимся в правовом поле. Поэтому требование было избыточным, но можно было поддержать. На данное историческое здание решения, принятые в рамках Генплана, никак не повлияют, оно будет сохранено в силу действующего законодательства», — убежден вице-губернатор Албин.

Заметим, дом №66 по набережной Обводного канала был возведен, по разным данным, либо в 1870-х либо в 1890 году, там располагалась электростанция Московско-Виндаво-Рыбинской (Царскосельской) железной дороги. В 1902 году здание стало доходным домом.