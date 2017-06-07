Кировск, Мурманская область, 19 февраля, 2016, 17:45 — ИА Регнум.

Группа спасателей разыскивает в окрестностях Кировска Мурманской области двоих мужчин, которые пропали после схода лавины. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Главном Управлении МЧС России по Мурманской области.

«Одна из жительниц Кировска предположила, что её супруг и его приятель могли находиться на месте схода лавины, так как вечером не вернулись домой, — заявили в ведомстве. — Обращение женщины не осталось без внимания. По её заявлению сегодня на месте предполагаемого нахождения мужчин работали спасатели из Кировска. Затем, решением врио начальника Главного управления МЧС России по Мурманской области Александра Фролова, с целью исключения возможного нахождения предположительно двух кировчан под лавиной, группировка была усилена».

Как отметили в МЧС, в Кировск были направлены силы мурманского филиала Северо-Западного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России: 22 спасателя и одна единица техники, а также оперативная группа МЧС России по Мурманской области в составе шести человек и двух единиц техники. Пока спасательные работы не принесли результата.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, лавина накрыла кировский микрорайон Кукисвумчорр в районе 22.15 по местному времени, в результате чего в жилых многоквартирных домах по улице Комсомольской были частично повреждены стёкла и оконные рамы. В результате санкционированного спуска снежной массы в защитное противолавинное сооружение (дамбу) в районе горы Юкспор погиб один человек.