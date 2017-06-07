Ростов-на-Дону, 7 июня, 2017, 14:14 — ИА Регнум.

Администрация Ростова-на-Дону теперь официально объявила информацию о смене главы департамента транспорта города-миллионника. Ранее эта информация появилась в социальных сетях. И сегодня, 7 июня, она подтвердилась, передает ИА REGNUM.

ИА REGNUM Ростовская администрация

Так, кабинет руководителя вместо Геннадия Клейменова теперь занимает инженер Сергей Саенко. Ему 44 года. 20 лет он посвятил службе в армии. Последние пять лет работал в должности заместителя главного госинспектора госавтодорнадзора Южного управления Ространснадзора.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM , Геннадий Клеймёнов проработал в должности главного транспортника областного центра около полугода. Он был назначен после прихода на должность сити-менеджера Ростова-на-Дону Виталия Кушнарева. До Клейменова транспорт областного центра находился в женских руках. Ведомство возглавляла Алла Лоскутникова.

Напомним, Виталий Кушнарев практически сразу после прихода на высокий пост сделал заявление о том, что проблема постоянных пробок, перебоев с общественным транспортом и некачественными дорогами в городе-миллионнике будет решена. Эту работу предполагалось проделать за счёт снижения числа личного автотранспорта и систематизирования движения общественного транспорта.

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