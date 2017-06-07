Волгоград, 7 июня, 2017, 14:11 — ИА Регнум. Бывший полузащитник волгоградского «Ротора» Валерий Есипов назначен главным тренером команды. Об этом 7 июня сообщает официальный сайт клуба.

Цитата Валерия Есипова. Интервью

«Что касается непосредственно команды, то перед ней стоит главная задача — побеждать в каждой игре. Это не громкие слова, а футбольный принцип. Нужно играть так, чтобы болельщик за тебя переживал. Можно проиграть игру, но фанаты должны видеть, как ты «пашешь». Это величайший город и величайшая команда. Работать здесь для меня — большая честь и большая ответственность», — приводятся в сообщении слова Есипова.

Он также сказал о том, что возглавить команду ему предложил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, с которым у футболиста совпало понимание развития футбола. В частности, Есипов упомянул о развитии дворового футбола и работе спортивных школ.

Напомним, что в качестве игрока Валерий Есипов выступал за «Ротор» с 1992 по 2004 годы. В составе волгоградской команды провел 349 матчей и забил 83 гола, а также дважды становился серебряным призером чемпионата России (1993, 1997) и один раз выигрывал бронзу (1996).

Тренерскую деятельность Есипов начал в 2008 году в курском «Авангарде». С 2015 по 2016 года работал в футбольном клубе «Тамбов».

Отметим, что «Ротор» в минувшем сезоне стал победителем зоны «Юг» второго дивизиона чемпионата России. В следующем сезоне волгоградский клуб будет выступать в ФНЛ.