Москва, 7 июня, 2017, 13:54 — ИА Регнум. Москва вышла в лидеры среди самых пьющих регионов России, свидетельствуют данные доклада Роспотребнадзора О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в 2016 году».

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Так, среди регионов с самым большим объемом продажи крепкого спиртного Москва на втором месте с показателем в 13,3 литра на душу населения. На первом месте Магаданская область (14,1 литра), замыкают тройку республика Коми и Сахалинская область (по 13 литров).

По потреблению пива Москва лидирует — на каждого жителя мегаполиса в год приходится по 94,9 литров пива. На втором месте Хакасия, там пьют по 84,3 литра, на третьем — Сахалинская область с 82,8 литрами на душу населения.

В целом, в России объем продаж крепкого спиртного снизился за пять лет на 40%: с 10,9 литра на душу населения в 2011 году до 6,6 литра в 2016 году.

Самыми «трезвыми» российскими регионами стали республики Кавказа — Чечня и Ингушетия (0,1 литра алкоголя в год), Кабардино-Балкарския (0,5 литра) и Республика Северная Осетия — Алания (0,6 литра).

Тем не менее, алкоголь в России по-прежнему является одной из главных причин острых отравлений, в том числе и с летальным исходом. За пять лет было зафиксировано 147 тыс. 168 случаев острых отравлений от спиртосодержащей продукции, из них летальным исходом завершились 41 тыс. 295 (28,1% случаев).