Ашхабад, 7 июня, 2017, 13:36 — ИА Регнум. По словам туркменистанского лидера, система льгот в настоящее время полностью стала неэффективной, а потому подлежит пересмотру. «Льготы должны предоставляться не всем подряд, а только тому, кто действительно нуждается в социальной помощи», — подчеркнул он.

Doluca Меджлис Туркменистана

Госиздание отметило, что президент Туркмении объявил строгий выговор и вынес последнее предупреждение вице-премьеру Бяшиммырату Ходжамаммедову и министру финансов Мухаммедкули Мухаммедову — за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей и ослабление контроля над деятельностью подконтрольных ведомств.

Аналогичное наказание по тем же причинам получили министр экономики и развития Батыр Базаров и председатель Налоговой службы Сапарберди Гундогдыев.

ИА REGNUM напоминает, что в 1993 году первый президент Туркмении Сапармурат Ниязов подписал указ о введении льгот для населения страны. В соответствии с этим документом граждане должны были получать газ, электричество и воду бесплатно до 2030 года. Также он распорядился о введении символической цены на бензин для туркменистанцев.

С 2008 года местные автовладельцы начали получать талоны на бесплатное топливо из расчета: 720 литров раз в полгода для легковых машин и 240 литров — для мотоциклов. Но весной 2014 года пришедший ему на смену Гурбангулы Бердымухамедов отменил бесплатную раздачу бензина, а в начале 2015 года ввел лимит на потребление природного газа, оставив бесплатными только 50 кубометров в месяц на одного человека.