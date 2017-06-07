Нижний Новгород, 7 июня, 2017, 13:25 — ИА Регнум. Минсельхоз РФ предлагает ограничить права рыбаков на вылов рыбы на территории Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна. Как сообщили в нижегородском управлении Госохотнадзора, проектом приказа по внесению изменений в правила рыболовства предлагается ограничить любительский вылов в сутки 5 кг на одного гражданина.

(сс) delo Улов

В Госохотнадзоре напомнили, что и, с 2009 года из правил рыболовоства была исключена суточная норма вылова на одного гражданина. Старыми правилами любительского и спортивного рыболовства в водоемах Верхне-Волжского бассейна было установлено, что вылов рыбы спортивными и любительскими орудиями лова не должен превышать 5 кг на одного рыболова за выезд на водоем.

Исключения составляли случаи, когда исключением случаев, когда вес одной пойманной рыбы превышает 5 кг.

Пр словам главы нижегородского комитета Госохотнадзора Николая Бондаренко, на протяжении 8 лет рыболовная общественность и научные организации говорили о необходимости возвращения в правила рыболовства нормы вылова как меры регулирования любительского рыболовства и сохранения стабильной численности рыбы.

«С этой целью комитет Госохотнадзора разработал предложения по внесению соответствующих изменений в правила рыболовства. В федеральном правительстве наши предложения поддержали», — заявил Бондаренко.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2017 года во время визита в Самару глава Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что для обеспечения сбалансированного рыболовства необходимо рассмотреть возможность перехода на всём протяжении реки Волги на единообразные правила регулирования вылова рыбы.

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По его словам, Росрыболовство совместно с отраслевой наукой и участием общественности намерено унифицировать правила рыболовства для приволжских регионов, при этом будет учтена специфика территорий и интересы пользователей водных биоресурсов.