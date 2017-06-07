Донецк, 7 июня, 2017, 13:34 — ИА Регнум.

«В ДНР запускаются те предприятия, которые не характерны для нашей территории. К концу лета будут выпущены первые автобусы, будет организован выпуск тракторов и сельхозтехники», — заявил вице-премьер республики Александр Тимофеев, выступая 6 июня в передаче «Политкухня» местного ТВ «Юнион».

Цуканов М.В Флаг ДНР

По его словам, половина комплектующих производится в республике и уже удалось наладить связь производителей с предприятиями, которые вскоре приступят к работе. Война и разрыв привычных экономических связей с Украиной и другими странами привели к тому, что экономику республики приходится перестраивать и перекраивать.

Также Тимофеев отметил, что по поручению главы ДНР Александра Захарченко начинает развиваться садоводство и виноградарство. Для этого на юге ДНР есть все условия. К тому же отрасли были хорошо развиты во времена СССР, но затем сады и виноградники были вырублены.

Специалисты садоводства и виноградарства вспоминают, что во времена СССР продукция успешно выращивалась и в больших количествах поставлялась на экспорт, например, из Старобешевского района бывшей Донецкой области. Некоторые сорта были уникальны.

Напомним, 17 мая Тимофеев сообщил, что в республике строится завод по переработке молочной продукции. В ДНР будут выпускать сыры. Такого производства тут раньше никогда не было.