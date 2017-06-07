Москва, 7 июня, 2017, 13:07 — ИА Регнум. Законопроект о возвращении к юлианскому летоисчислению внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Михаилом Дегтяревым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июня.

Выходные дни, календарь

Предлагается исчислять календарные даты с использованием традиционного для России юлианского летоисчисления.

«Принятие федерального закона позволит восстановить и сохранить прерванное григорианским календарем почти на столетие течение времени, духовные и культурные традиции народов России», — считают авторы.

Со времен крещения Руси (X век) и принятия христианства до 1918 года в России также применялся юлианский календарь. Однако, сразу после захвата большевиками власти в России, в ноябре 1917 года вопрос о календаре был поставлен на обсуждение Совнаркома РСФСР, напоминают депутаты. Так, 26 января 1918 г. в Российской республике издан один из первых декретов советской власти — Декрет о введении в Российской республике западноевропейского календаря, который ознаменовал переход к летоисчислению в григорианском стиле. С этого времени все события, произошедшие до 14 февраля 1918 года, датируются двойной датой, то есть указывается старый стиль (юлианский), а в скобках — новый (григорианский).

Как указывают ученые, григорианский календарь несовершенен: он не учитывает замедление вращения Земли, удлиняющее продолжительность дня. Кроме того, при переводе исторических дат на современное летоисчисление необходимо прибавлять определенное количество дней: в XVIII веке плюс 11 дней, а в XX и XXI веке плюс 13 дней, указали парламентарии.