Москва, 7 июня, 2017, 12:56 — ИА Регнум. Компания Nissan отзывает в России 976 автомобилей модели Terrano, причиной отзыва стал дефект сборки рулевого механизма, сообщение об отзыве размещено на сайте Росстандарта 7 июня.

NissanNews.com Символика автомобилей Nissan

Отзыву подлежат автомобили, выпущенные компанией в период с марта по ноябрь 2016 года. Компания выявила ошибку в проектной документации, как сообщается — на некоторых автомобилях могут быть установлены рулевые колеса некорректной спецификации.

Последствием их установки может стать возникновение контакта между подрулевым переключателем и спиральным кабелем подушки безопасности. Это, в свою очередь, может привести к повреждению спирального кабеля и срабатыванию сигнализатора неисправности подушки.

Nissan сообщит владельцам о проведении отзывных мероприятий по телефону или электронной почте. Они также могут проверить самостоятельно, попадает ли их автомобиль под отзыв. Список VIN-кодов таких автомобилей размещен на сайта Росстандарта.

Если в сервисных центрах у автомобиля будет обнаружен дефект, то за счет компании будет произведена замена рулевого колеса, а также подрулевого переключателя, если в этом будет необходимость.

Напомним, 10 мая 2017 года компания Nissan сообщила, что начинает в России продажи нового поколения кроссовера Terrano. Внешне автомобиль поменялся мало, ходовая часть осталась той же, основные изменения коснулись салона и оборудования. По техническим характеристикам машина очень похожа на Renault Duster.