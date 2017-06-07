В Мосгорсуде оспорят голосование по проекту реновации
Москва, 7 июня, 2017, 13:13 — ИА Регнум. Мосгорсуд принял к рассмотрению один из семи поданных исков, который оспаривает постановление столичного правительства № 245-ПП
«На прошлой неделе мы подали семь исков, но Мосгорсуд четыре из них оставил без движения. Суд говорит, что мы недостаточно подробно расписали то, как нарушаются права, хотя на наш взгляд — достаточно. Юристы Штаба решили не обжаловать, а устранить недостатки, указанные судом, чтобы не тратить время на дополнительные инстанции. Примечательно, что отдельный отказ суда в принятии мер предварительной защиты по иску — это уже самостоятельная дорогая в ЕСПЧ», — говорится в сообщении.
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Противники так называемой реновации также отметили, что своей очереди ожидают ещё 32 иска. Их обещают направить в Мосгорсуд до 9 июня 2017 года. Что же касается уже принятого иска, то его рассмотрение на 9 июня. Активисты призывают москвичей прийти в Мосгорсуд, чтобы поддержать их, но также напоминают, что 9 июня 2017 года в Госдуме проходит второе чтение законопроекта о «Статусе Москвы», по которому и планируется осуществлять снос и расселение.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 июня 2017 года в стенах Госдумы прошли парламентские слушания, на которые были приглашены, не только сторонники так называемой реновации, но и противники. Более трех часов спикер парламента Вячеслав Володин, лидеры фракций, мэр Москвы Сергей Собянин, глава Минстроя Михаил Мень, вице-премьер Дмитрий Козак, отвечали на вопросы граждан, спорили с ними, и выслушивали слова благодарности, от москвичей согласных на переселение.
Подробности читайте здесь: В Госдуме создана рабочая группа по доработке программы реновации