Москва, 7 июня, 2017, 13:13 — ИА Регнум. Мосгорсуд принял к рассмотрению один из семи поданных исков, который оспаривает постановление столичного правительства № 245-ПП от 02.05.2017 «Об учете мнения населения по проекту реновации жилищного фонда в городе Москве», сообщают 7 июня противники реновации на странице «Штаб защиты москвичей» в соцсети Facebook.

Первый пошел, заявили противники реновации

«На прошлой неделе мы подали семь исков, но Мосгорсуд четыре из них оставил без движения. Суд говорит, что мы недостаточно подробно расписали то, как нарушаются права, хотя на наш взгляд — достаточно. Юристы Штаба решили не обжаловать, а устранить недостатки, указанные судом, чтобы не тратить время на дополнительные инстанции. Примечательно, что отдельный отказ суда в принятии мер предварительной защиты по иску — это уже самостоятельная дорогая в ЕСПЧ», — говорится в сообщении.

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Противники так называемой реновации также отметили, что своей очереди ожидают ещё 32 иска. Их обещают направить в Мосгорсуд до 9 июня 2017 года. Что же касается уже принятого иска, то его рассмотрение на 9 июня. Активисты призывают москвичей прийти в Мосгорсуд, чтобы поддержать их, но также напоминают, что 9 июня 2017 года в Госдуме проходит второе чтение законопроекта о «Статусе Москвы», по которому и планируется осуществлять снос и расселение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 июня 2017 года в стенах Госдумы прошли парламентские слушания, на которые были приглашены, не только сторонники так называемой реновации, но и противники. Более трех часов спикер парламента Вячеслав Володин, лидеры фракций, мэр Москвы Сергей Собянин, глава Минстроя Михаил Мень, вице-премьер Дмитрий Козак, отвечали на вопросы граждан, спорили с ними, и выслушивали слова благодарности, от москвичей согласных на переселение.

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