Сиань, Китай, 7 июня, 2017, 12:15 — ИА Регнум. Пациенткой стала молодая женщина, прошедшая через процедуру мастэктомии — хирургического удаления молочной железы из-за обнаруженной раковой опухоли.

Carlos Melgoza Грудная клетка, ренгенография

Специалисты больницы Сицзин, а также сотрудники лаборатории университета Цзяотун разработали цифровую модель удаленной молочной железы, которая позднее была «напечатана» и вживлена пациентке, пишет «Чжунго синьвэнь».

«Пористая структура имплантата позволила человеческой ткани врасти в инородный предмет, таким образом, имплантат стал неотъемлемой частью пациентки», — сообщил журналистам хирург Чжан Цзюйлян, оперировавший женщину в августе прошлого года.

Хирург подчеркнул, что по сравнению с существующими методами реконструкции груди, данный способ имеет минимальное количество возможных побочных эффектов.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, китайские хирурги сообщили о новой операции, которая была проведена с помощью роботизированной системы. В одной из больниц Шанхая робот под управлением хирурга удалил опухоль в надпочечниках пациента.