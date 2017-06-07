Санкт-Петербург, 7 июня, 2017, 12:00 — ИА Регнум. Вице-губернаторы Санкт-Петербурга отныне смогут одновременно возглавлять комитеты городского правительства. Такой законопроект с подачи Смольного петербургский парламент принял в первом чтении 7 июня, передает корреспондент ИА REGNUM.

Gov.spb.ru Смольный

Представитель Смольного в городском парламента Юрий Шестериков пояснил, что губернатор Георгий Полтавченко решил реорганизовать и тем самым улучшить работу правительства, для чего необходимо вернуться к прежней практике: вице-губернаторы могли совмещать должности до 2005 года.

Депутат от «Партии роста» Максим Резник заявил о своем убеждении, что эту поправку в законодательство вносят «под конкретного человека», чиновника, решившего совместить две должности, и попросил предъявить его депутатам. Шестериков подозрения отверг, подчеркнув, что закон не носит персонифицированный характер, а направлен на неопределенный круг лиц.

В настоящее время в составе городского правительства — 9 вице-губернаторов.

«Почему, когда речь идет о реорганизации больниц и детсадов, то все только в сторону уменьшения, а как правительство реорганизовывать — так это мы расширяем? Вы, друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь», — заявил Резник, призвав Заксобрание выразить вотум недоверия Смольному, а чиновникам — подать в отставку.

Другие оппозиционеры тоже оказались недовольны работой городского правительства, однопартиец Резника Оксана Дмитриева заметила, что экономический блок Смольного составляют восемь комитетов, что распыляет ответственность и дезорганизует систему управления и контроля, она предложила сократить количество таких комитетов до двух.

Справедливоросс Алексей Ковалев напомнил, что прокуратура имеет обыкновение жалобы на глав комитетов перенаправлять курирующим их вице-губернаторам, и велик риск, что с новым законом вице-губернатор, занимающий пост главы комитета, будет получать жалобы на себя же.

Тем не менее, эти возражения не убедили большинство депутатов Заксобрания, и предложенный документ был принят.