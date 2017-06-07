Варшава, 7 июня, 2017, 11:22 — ИА Регнум. МВД Польши вновь заявило о невозможности восстановить льготное местное приграничное передвижение (МПП) между жителями северных воеводств Польши и российской Калининградской области. При этом, если ранее министерство обосновывало мораторий «милитаризацией Калининградской области», то теперь добавились некое «экономическое давление» и даже «кибератаки».

Схема ИА REGNUM Значками указаны действующие и планируемые военные объекты США в Польше в зоне МПП

С запросом в МВД обратился бывший министр юстиции Польши, а ныне депутат от «Гражданской платформы» Марк Бернацкий. В ответ замминистра внутренних дел Якуб Скиба сообщил, что «наблюдаемые польскими службами угрозы для безопасности Польши сохранились».

«К негативным явлениям, которые в последнее время усилились, следует отнести растущую милитаризацию Калининградской области, которая сопровождается процессом поселения в этом районе военных кадров, а также повышенной активностью спецслужб и других силовых ведомств. Кроме того, следует обратить внимание на возможные действия, заключающееся, в частности, в разведдеятельности, кибератаках и экономическом давлении», — цитирует письмо Скибы газета Rzeczpospolita.

ИА REGNUM дополняет, что «экономическое давление», о котором говорит чиновник МВД, на самом деле инициировано официальной Варшавой, отменившей в одностороннем порядке МПП.

Вот только фрагмент петиции жителей северных воеводств к премьер-министру Польши Беате Шидло: «Отказ от малого приграничного передвижения станет пресловутым последним гвоздём в гроб для многих предприятий малого бизнеса, отелей, пансионатов, ресторанов и многих других мест обслуживания, клиентами которых были жители Калининградской области».

Что касается «процесса поселения в этом районе военных кадров», то Польша вновь первой запустила этот процесс после саммита НАТО в Варшаве год назад (в преддверии которого и был отменен режим МПП). Итогами переговоров стали следующие этапы милитаризации территории действия МПП в Польше:

1. Уже состоявшаяся дислокация батальона солдат из США и Британии в г. Ожиш в 60 км от Калининградской области.

2. Планы размещения штаба НАТО в г. Эльблонг в 40 км от Калининградской области.

3. Решение перекопать Вислинскую косу в военно-стратегических целях в ущерб экологии ЕС.

На минувшей неделе международное объединение региональных парламентов пяти стран Южной Балтики — России, Германии, Швеции, Литвы и Польши — рекомендовало Польше возобновить режим МПП с Калининградской области.

Посетивший вчера Калининград министр иностранных дел РФ Сергей Лавров так прокомментировал решение польских властей отменить режим МПП:

«Евросоюз стал валить с больной головы на здоровую и раскручивать санкционную спираль. Особо усердствует нынешнее руководство Польши. Трудно найти логику в его решении свернуть взаимовыгодный облегчённый режим местного приграничного передвижения с Калининградским регионом».