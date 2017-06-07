Курск, 7 июня, 2017, 11:07 — ИА Регнум. Губернатор Курской области Александр Михайлов был «очень удивлен и возмущен», когда узнал, что его заместителя Василия Зубкова подозревают в коррупции, но комментировать это дело пока не может — так как не знает подробностей. Такое заявление глава региона сделал в эфире ТК «Такт» 6 июня.

torange.biz Коррупция

«Я только вчера узнал (5 июня — прим ред.), был в разъездах по области. Узнал только из сообщений СМИ и потом — по телефону. Был очень удивлен и возмущен. Но и сегодня уже пытался выяснить, что же конкретно вменяется тому же Зубкову. Меня из правоохранительных органов в известность никто ни о чем не ставил. Что это — реально он что-то совершил, или это что-то другое… Он был заместителем по безопасности. Кому-то из служб могло что-то не понравиться, могли и провокацию учинить… Так что я пока не знаю, что комментировать. Когда я не имею предмета, комментировать здесь просто бесполезно. Давайте дождемся, пока нам официально в администрацию сообщат, о чем идет речь, и тогда я буду готов прокомментировать подробно и обстоятельно», — рассказал Михайлов.

Губернатор также подчеркнул, что, если вина Зубкова будет доказана, то он ждет наказания по всей строгости закона:

«Когда начинала работать нынешняя администрация, заместители появились… Я им сказал сразу: если кто из них что-то совершит преступное (не будешь ведь за всеми ходить) и это будет подтверждено и доказано, я сам буду готов взять и отвести к прокурору, чтобы вы понесли ответственность».

При этом Михайлов охарактеризовал Зубкова как добросовестного сотрудника, который никогда не позволял себе «не доработать» или допустить ошибку.

«Весь период его работы — и в роли руководителя управления ГО ЧС по Курской области, и в роли заместителя губернатора — к нему никогда вопросов не было», — сказал глава региона о заместителе.

Как уже сообщало ИА REGNUM, следствие считает, что в 2015 году Зубков получил взятку в виде недвижимости, стоимость которой составляла более миллиона рублей. За это он помог строительной компании получить заключения, необходимые для ввода в эксплуатацию жилого дома, где имелся ряд нарушений. Кроме вице-губернатора, фигурантами дела стали его предполагаемые соучастники — бывший подчиненный Зубкова Андрей Занин (по данным региональных СМИ, он ранее фигурировал в делах о взяточничестве), а также Александр Филимонов и Наталья Кретова.

Басманный суд Москвы уже получил ходатайство от СКР, которое требует заключить Зубкова под стражу, сообщает ТАСС.

В администрации региона Зубков работает с 2000 года, а комитет региональной безопасности возглавляет с 2013 года. Ранее он руководил региональным управлением по делам ГО и ЧС.