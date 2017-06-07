Тегеран, 7 июня, 2017, 10:59 — ИА Регнум. Утром 7 июня во время пленарного заседания Меджлиса Ирана четверо вооруженных боевиков вторглись в здание парламента и открыли стрельбу.

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В тоже время, по данным информационного агентства Fars News, трое неизвестных напали на Мавзолей имама Рухоллы Мусави Хомейни. Они открыли огонь по людям, которые находились в мавзолее.

По данным спецслужб, один из нападавших убит, второму удалось привести в действие взрывное устройство, третий ранен. Вблизи мавзолея обнаружен жилет террориста-смертника.

Мавзолей лидера Исламской революции 1979 года имама Хомейни находится на выезде из Тегерана рядом с главной дорогой на Исфахан. Наряду с Хомейни, в мавзолее захоронены его супруга Хадижа, сын Ахмад и соратник лидера революции — Али Акбар Хашеми Рафсанджани.

Примечательно, что атаки террористов произошли на фоне дипломатических баталий Эр-Рияда и Дохи.

ИА REGNUM продолжает следить за развитием событий.